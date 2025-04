Acerra, incendio in casa: muore per le ustioni

Momenti di terrore ad Acerra, dove un incendio scoppiato nella notte ha colpito un appartamento in Corso della Resistenza. Le fiamme si sono propagate al primo piano di una palazzina, generando panico tra i residenti e richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. I rilievi sono in corso e nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella di un guasto elettrico. In pochi minuti l’interno dell’abitazione è stato invaso dal fuoco. Una coppia residente nell’appartamento, entrambi invalidi, è rimasta coinvolta: l’uomo è purtroppo deceduto, mentre la donna è stata soccorsa e portata in ospedale con gravi ustioni.

I soccorritori sono riusciti a evitare conseguenze peggiori, mettendo in salvo anche altri inquilini del palazzo. Sul posto sono intervenute le ambulanze, oltre a pattuglie della Polizia e squadre dei Vigili del Fuoco.