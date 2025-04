Cantine Villa Dora premiata al Vinitaly 2025 con il prestigioso Vinitaly Design Award

Un riconoscimento che celebra il connubio tra territorio, bellezza e innovazione.

Cantine Villa Dora, storica azienda vitivinicola alle pendici del Vesuvio, ha ricevuto il Vinitaly Design Award 2025, un premio che celebra l’eccellenza nel packaging e nel design nel mondo del vino.

Un riconoscimento prestigioso che non è solo estetica, ma racconto: quello di una famiglia, gli Ambrosio, che da generazioni porta avanti con passione e visione un progetto radicato profondamente nel territorio vesuviano.

A esprimere l’orgoglio dell’azienda è il direttore commerciale Vincenzo Orabona, che ha dichiarato:

> “È un’emozione indescrivibile portare un territorio piccolo come il Vesuvio su questi palcoscenici. Dalla qualità in bottiglia all’attenzione e allo studio sul packaging e il design, Villa Dora investe e crede fortemente nel suo territorio e lo fa nel rispetto della sua storia, e con una grande spinta all’innovazione.”

Parole che riflettono la missione di un’azienda che ha saputo fondere tradizione, identità e visione contemporanea, facendo del vino un mezzo di valorizzazione culturale e territoriale.

A prendere la parola anche Vincenzo Ambrosio, capostipite della famiglia e fondatore delle Cantine Villa Dora, che aggiunge:

> “Quando ho iniziato questo cammino, non immaginavo che un giorno avremmo ricevuto premi così importanti. Ma ho sempre creduto nella nostra terra, nella sua forza e nella sua unicità. Questo riconoscimento è il frutto di anni di sacrifici, ma soprattutto di un amore profondo per il Vesuvio e per ciò che rappresenta.”

Il Vinitaly Design Award rappresenta dunque non solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per portare la Campania e le sue eccellenze sui palcoscenici più prestigiosi, nel segno dell’identità, della bellezza e della continua innovazione.