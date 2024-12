Atmosfera di festa: cosa fare l’8 dicembre a Napoli e dintorni

Tra borghi storici, castelli e attrazioni uniche, Napoli e provincia si preparano a celebrare l’8 dicembre e il periodo natalizio con eventi imperdibili. Villaggi natalizi a Sant’Agata de’ Goti e Gesualdo, mercatini nei castelli di Lettere e Apice, e atmosfere magiche al Vulcano Buono e al Palazzo Mediceo di Ottaviano. Spicca la suggestiva esperienza “Alice nel Paese delle Meraviglie” alla Mostra d’Oltremare, che trasforma il Natale in un viaggio da fiaba.

È il momento di lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale, riscoprendo emozioni autentiche tra eventi che uniscono tradizione, cultura e svago. Ecco alcune proposte per vivere giornate incantevoli e celebrare il periodo più atteso dell’anno con gioia e calore.

Palazzo Mediceo di Ottaviano: mercatini e tradizione

Fino al 22 dicembre, il Palazzo Mediceo di Ottaviano ospita mercatini natalizi, prodotti tipici e artigianato locale. Una cornice storica che celebra le festività con eventi organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio.

Christmas Dreams al Vulcano Buono

Fino al 6 gennaio 2025, il centro commerciale Vulcano Buono ospita la seconda edizione di “Christmas Dreams”. Tra gli highlights, una ruota panoramica di 50 metri, una pista di pattinaggio di 400 mq, mercatini natalizi, spettacoli gratuiti e la “Babbo Natale Experience” con stanze a tema per i più piccoli.

La magia natalizia a Sant’Agata de’ Goti: “Sotto una Buona Stella”

Fino al 22 dicembre 2024, il borgo medievale di Sant’Agata de’ Goti si trasforma in un villaggio natalizio con luminarie suggestive, casette in legno che offrono artigianato locale e prelibatezze tipiche. Gli eventi includono concerti, spettacoli per bambini, artisti di strada e la magia della neve. Una celebrazione ricca di emozioni e tradizioni.

Natale a Casertavecchia

Il borgo medievale di Casertavecchia ospiterà i mercatini di Natale nei fine settimana del 7/8 e 14/15 dicembre 2024. Le stradine storiche si animano con bancarelle di artigianato locale, spettacoli e un percorso enogastronomico che celebra le tradizioni del territorio.

Alice nel Paese delle Meraviglie alla Mostra d’Oltremare

Dopo il grande successo di This is Wonderland – Alice, Lost inside You, Alice riapre a Napoli, al Laghetto di Fasilides della Mostra d’Oltremare, per un’incantevole edizione natalizia. Il percorso narrativo cambia direzione e trasporta i visitatori in un mondo incantato immerso nell’atmosfera natalizia

“The Magic of Christmas” a Gesualdo

Il Castello di Gesualdo, inserito tra i borghi più belli d’Italia, accoglie i visitatori fino al 26 dicembre con mercatini, artigianato, spettacoli e un’atmosfera resa unica dalle luci d’artista. Un evento imperdibile per chi cerca la magia delle festività in un contesto storico.

Castello di Lettere: un Natale tra storia e tradizione

Fino al 6 gennaio 2025, il Castello Medievale di Lettere ospita mercatini natalizi, artigianato artistico e sapori locali, con aperture ogni weekend. Un luogo storico che diventa teatro di eventi dedicati alla tradizione.

Atmosfera natalizia al Castello dell’Ettore ad Apice

Nel suggestivo Castello dell’Ettore, ad Apice Vecchia, i mercatini di Natale accolgono i visitatori nei weekend tra novembre e dicembre. Oltre agli stand di artigianato e gastronomia, l’evento offre spettacoli come l’Assedio al Castello, in costume d’epoca.