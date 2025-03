Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Assegnato il Premio Città di Somma Vesuviana!

Armando Maglione – Presidente della Consulta Comunale di Somma Vesuviana, Sviluppo Economico e Lavoro: “Abbiamo valorizzato i sommesi che si sono distinti nell’attività di conoscenza e valorizzazione del territorio. Però abbiamo premiato anche campioni dello sport e artisti, musicisti di vari luoghi della Campania e che con il Premio siamo riusciti ad accompagnare in visita al Castello di Lucrezia D’Alagno”.

Premiati giornalisti – scrittori – musicisti – atleti – storici!

Rosanna Raia – Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Eventi di questo tipo favoriscono la promozione del territorio. Possiamo far conoscere la realtà paesaggistica, naturalistica ma anche della nostra produttività”.

La cerimonia di conferimento si è svolta nelle sale del Castello di Lucrezia D’Alagno a ridosso del Borgo Antico del Casamale, oggi visitabile grazie alla ZTL.

Mauro Polliere – Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “E’ attiva la ZTL che miglioreremo anche incontrando nuovamente i commercianti, ma la Zona a Traffico Limitato diventerà nel tempo una grande opportunità. Oggi chi viene, può liberamente passeggiare, camminare e fare escursione in uno dei Borghi più belli del Parco Nazionale del Vesuvio”.

Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Ottimo il lavoro della Consulta che per la cerimonia di conferimento del premio, ha accompagnato ben 100 persone non sommesi al Castello di Lucrezia D’Alagno. Domani avremo le ProLoco, poi a breve l’inizio dei Riti della Montagna”.

“Non abbiamo premiato solo sommesi che si sono distinti nella società, ma anche campioni dello sport e artistii, musicisti di vari luoghi della Campania e che con il Premio siamo riusciti ad accompagnare in visita al Castello di Lucrezia D’Alagno a Somma Vesuviana. Il Premio Città di Somma Vesuviana è inquadrato nel programma più ampio di 100% Somma Vesuviana 2025. L’obiettivo della Consulta per lo Sviluppo Economico e Lavoro del Comune di Somma Vesuviana, è quello di lavorare anche sull’indotto turistico, ma anche di valorizzare le professionalità del territorio”. Lo ha dichiarato Armando Maglione, Presidente della Consulta Comunale Sviluppo Economico e Lavoro, di Somma Vesuviana, nel napoletano, voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno.

Premiati giornalisti, scrittori, storici, atleti, musicisti, professionisti.

“Eventi di questo tipo favoriscono la promozione del territorio. Possiamo far conoscere la realtà paesaggistica, naturalistica ma anche della nostra produttività, oltre il territorio di Somma Vesuviana. L’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno – ha dichiarato Rosanna Raia, Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – lavorerà affinché eventi del genere possano essere moltiplicati per favorire quello indotto in grado di far emergere Somma Vesuviana”.

Castello di Lucrezia D’Alagno che è a ridosso del Borgo Antico del Casamale, il centro storico di Somma Vesuviana.

“Con l’approvazione della Zona a Traffico Limitato – ha affermato Mauro Polliere, Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – diamo la possibilità a tutti di potere godere di camminate, escursioni, passeggiate nei vicoli, nelle piazzette del Borgo ricco anche di locali e ristorazione. Dall’Aprile entreranno in vigore nel nuove modalità della ZTL che sarà attiva dalle ore 19 alle ore 5, tutte le sere, mentre la Domenica sarà in funzione anche dalle ore 10 alle ore 13. Un Borgo che sarà luogo di eventi popolari, feste, tradizioni. Metteremo in campo azioni di decoro urbano, recupereremo anche il parcheggio bipiano. In settimana avremo incontro con commercianti e negozianti, al fine di migliorare insieme la ZTL”.

Il Premio Città di Somma Vesuviana, ha visto un Castello gremito!

“E’ stato un evento importante con l’arrivo di circa 100 persone da fuori Somma Vesuviana. Il maniero di Lucrezia D’Alagno si candida sempre più ad ospitare grandi appuntamenti. Ad esempio domani, Lunedì 31 Marzo, dalle ore 10, avremo le ProLoco con i vertici regionali e provinciali, ma anche i sindaci per la presentazione degli Itinerari Archeologici. La Consulta Comunale ha fatto un grande lavoro, portando tante persone al Castello e facendo conoscere il nostro territorio a ben 100 persone provenienti da fuori Somma. Il progetto 100% Somma Vesuviana 2025, ha proprio l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale. Somma è esperienza sensoriale – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – e possiamo avere il turismo del gusto, grazie alla ristorazione, al baccalà, a tanti prodotti agroalimentari, ma è anche turismo musicale legato alle tradizioni popolari. A breve partiranno i Riti della Montagna con le paranze e le tammorre. La nostra montagna sarà costantemente animata da canzoni e allegria con tradizioni che hanno ben 400 anni di storia. E c’è il forte legame con il sito archeologico della Villa Augustea, al cui interno sono state trovate decorazioni che raffigurano addirittura la tammorra, tipico strumento musicale della nostra terra. Dunque già 2000 anni fa questo strumento era presente. L’obiettivo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno è di far diventare Somma Vesuviana una meta turistica. Siamo in presenza di un percorso lungo, difficile ma ci crediamo”.