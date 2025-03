Somma, la CF Cerciello Auto festeggia il 50° Anniversario di attività

Somma Vesuviana. Cinquantesimo anniversario di attività per Cerciello Auto, azienda leader nella vendita di automobili e che opera da anni nel territorio vesuviano. I festeggiamenti al ristorante Rose Rosse.

La CF Cerciello Auto celebra mezzo secolo di attività. Ieri sera, la nota azienda di vendita automobilistica con sede a Somma Vesuviana ha voluto festeggiare questo importante traguardo con amici e persone care presso il rinomato ristorante “Rose Rosse”. Hanno partecipato all’evento anche esponenti di spicco del mondo della politica, dell’imprenditoria e dell’ambiente bancario e finanziario, nonché i fornitori dell’azienda provenienti da tutta Italia.

La serata ha rappresentato un’occasione per celebrare il valore dell’unione familiare, alla base del successo dell’azienda. Infatti, la storia di CF Cerciello Auto inizia dal lavoro e dai sacrifici di Felice Cerciello, il quale ha tramandato il suo impegno ai figli Nunzia, Peppe e Alfonso, che ora dirigono l’azienda ottenendo grandi risultati.

Cerciello Auto: la storia.

In un periodo storico in cui non è facile portare avanti un’azienda con successo per così tanti anni, Cerciello Auto è un esempio significativo di tenacia, coraggio e spirito di iniziativa. Questi sono valori fondamentali per chi decide di svolgere la professione di imprenditore, soprattutto in un contesto economico in continua evoluzione. Cinquant’anni per un’azienda non sono pochi, soprattutto dopo aver operato in un territorio complesso come Somma Vesuviana. Il cinquantesimo anniversario testimonia la forza e la resilienza dell’azienda sommese che, grazie alla dedizione e alla visione della famiglia Cerciello, ha saputo adattarsi e prosperare nel corso dei decenni.

Le parole della famiglia.

La famiglia Cerciello ha dichiarato con emozione: “Sono stati 50 anni di storia, successi, lotte e sacrifici che ci hanno portato a una crescita continua, rendendo Cerciello Auto un punto di riferimento per tutto il territorio vesuviano. Sono stati anni di grandi risultati, ma siamo certi che ce ne saranno ancora, grazie alla passione e all’impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro.”

Articolo Pubbliredazionale.