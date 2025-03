Il Presidente Donald Trump incontra il Presidente dell’Ecuador Daniel Noboa: focus su stabilità regionale e influenza cinese

Nella serata di ieri, presso la residenza di Mar-a-Lago, il Presidente Donald J. Trump ha incontrato il Presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, in un incontro riservato volto a discutere la crescente instabilità in America Latina e le sfide geopolitiche che minacciano l’equilibrio della regione.

Sebbene alcune fonti abbiano erroneamente fatto riferimento alla Colombia, l’incontro ha riguardato direttamente l’Ecuador e le preoccupazioni legate all’influenza crescente della Cina in Sud America, nonché il dilagante potere dei cartelli della droga.

In parallelo, il Senatore Marco Rubio è attualmente impegnato in una serie di visite ufficiali in vari Paesi dell’America Latina. Alla domanda sul significato di questo tour, George Lombardi – consigliere e stretto collaboratore del Presidente Trump – ha dichiarato:

“La presenza di Marco Rubio in Sud America ha un obiettivo ben preciso: contrastare l’infiltrazione dell’influenza cinese nella regione e limitare il potere dei narcos. È fondamentale che gli Stati Uniti non restino spettatori, ma agiscano per tutelare la sicurezza e la sovranità dell’emisfero occidentale. La cooperazione con leader affidabili come Daniel Noboa è un passo essenziale in questa direzione.”

L’ex Presidente Trump ha ribadito l’importanza di non farsi coinvolgere in conflitti interni tra fazioni politiche sudamericane, sottolineando la necessità di proteggere gli interessi strategici degli Stati Uniti e garantire la stabilità democratica dei Paesi amici.