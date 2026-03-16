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Arzano, Luigi Maiello nuovo dirigente della Polizia Municipale: incarico fino a luglio

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it
Nuovo innesto nella macchina amministrativa del Comune di Arzano durante la fase di gestione commissariale. Con la delibera numero 13 del 13 marzo 2026, il Commissario straordinario ha disposto l’assegnazione temporanea di un dirigente proveniente dal Comune di Pomigliano d’Arco, entrambi nella Città Metropolitana di Napoli.
Il provvedimento riguarda il dottor Luigi Maiello, dipendente a tempo indeterminato dell’ente pomiglianese, che sarà destinato all’Area IV – Polizia Municipale del Comune di Arzano con qualifica dirigenziale. L’incarico decorrerà dalla data di presa di servizio e, secondo quanto stabilito nell’atto amministrativo, avrà durata fino al 31 luglio 2026, con la possibilità di una eventuale proroga.
L’assegnazione avviene attraverso la formula del comando temporaneo tra amministrazioni pubbliche, prevista dalla normativa vigente, e sarà regolata da una specifica convenzione tra i due Comuni. Nel documento si evidenzia come la scelta sia stata effettuata tenendo conto dell’esperienza professionale e dei titoli posseduti dal dirigente, ritenuti adeguati alla copertura del posto.
La decisione arriva in una fase particolare per il Comune di Arzano, attualmente guidato dal Commissario straordinario dopo il recente scioglimento dell’amministrazione. L’obiettivo dell’ente è garantire continuità amministrativa e piena operatività di uno dei settori più delicati dell’apparato comunale, quello della Polizia Municipale, fondamentale per le attività di controllo del territorio e per la gestione della sicurezza urbana.
La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, proprio per consentire l’attivazione in tempi rapidi dell’incarico e assicurare il regolare funzionamento degli uffici.
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