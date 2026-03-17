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Pomigliano e Sant’Anastasia tra i comuni Plastic Free

Redazione ilMediano.it
di Redazione ilMediano.it

Sono 11 i Comuni campani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica.

Ad essere premiati sono stati Benevento, Casola di Napoli (NA), Cesa (CE, 3 tartarughe), Falciano del Massico (CE, 2), Succivo (CE), Bacoli (NA, 3), Gragnano (NA), Pomigliano d’Arco (NA, 3), Pompei (NA), Sant’Anastasia (NA, 2) e Agropoli (SA, 3).

Tra questi spiccano Cesa, Bacoli, Pomigliano d’Arco e Agropoli, che hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali.
“La Campania rafforza il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica – dichiara Silvana Cantone, referente regionale Plastic Free Campania .

Il risultato ottenuto sul nostro territorio, con ben quattro Comuni che hanno raggiunto le tre tartarughe, segna una crescita significativa rispetto allo scorso anno e conferma la maggiore attenzione delle amministrazioni locali verso politiche ambientali sostenibili. Un grande applauso va proprio al loro lavoro in sinergia con referenti dell’associazione per promuovere iniziative ambientali sempre più diffuse e coinvolti per i cittadini. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i volontari, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

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