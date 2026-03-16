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Rissa nel locale, il proprietario del Ritual: il ragazzo sta bene, noi collaboriamo con indagini

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Poche ore fa Vittorio Candurro, proprietario del “Ritual”, nota discoteca di Pomigliano d’Arco, si è espresso con un reel sui social in merito all’episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, aggiornando i suoi seguaci anche sulle condizioni del ragazzo ferito.

Sono stati individuati i due presunti responsabili. Intanto la vittima, un19enne di Mugnano del Cardinale, attualmente ricoverato all’Ospedale del Mare, sarebbe fuori pericolo: secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il proprietario ha spiegato che “questo tipo di atteggiamento non è tipico del nostro locale: solitamente non succede. A differenza di quello che si dice, non siamo fuori controllo”.

Nonostante ciò, ha dichiarato che verranno aumentati i controlli agli ingressi e ha rivolto le sue scuse alle vittime per quanto accaduto.

Il locale, inoltre, non ha preso le distanze dall’accaduto: al contrario, ha contribuito fornendo testimonianze e video utili alle indagini, collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili.

“Siamo una discoteca nuova, giovane, che ha voglia di fare. Ho sentito il papà della vittima: il ragazzo sta bene”, conclude nel video, ribadendo la disponibilità del locale per eventuali chiarimenti.

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