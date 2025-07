ARCI Somma Vesuviana oltre 11.000 euro raccolti per Gaza

Somma Vesuviana – Una serata di musica, testimonianze e impegno civile che ha trasformato l’indignazione in solidarietà concreta. “Voci contro il silenzio”, l’evento promosso dall’ARCI di Somma Vesuviana, ha raccolto 10.000 euro per Medici Senza Frontiere e 1.500 euro per la Comunità Palestinese Campana, da destinare al sostegno umanitario nella Striscia di Gaza, dove migliaia di civili continuano a subire le conseguenze devastanti di un conflitto senza tregua. “Abbiamo sentito il bisogno di non restare fermi di fronte alla sofferenza. Di non abituarci al rumore assordante delle bombe né al silenzio assordante dell’indifferenza”, dichiara l’ARCI Somma Vesuviana, promotrice dell’iniziativa. “È stata una risposta collettiva, generosa, potente. Siamo riusciti a trasformare la rabbia in speranza, e la speranza in aiuto concreto”.

Centinaia di persone hanno affollato lo spazio del concerto. Altri hanno donato anche da lontano, contribuendo a costruire una rete solidale che ha superato i confini locali, coinvolgendo attivisti, associazioni, cittadini comuni. L’evento è stato un momento di riflessione e partecipazione, ma anche di festa, di resistenza culturale e di affermazione di valori fondamentali come la pace, la dignità umana e la giustizia internazionale.

“In un Paese dove si investono miliardi in riarmo mentre si tagliano i diritti sociali, iniziative come questa dimostrano che esiste un’altra Italia. Un altro Sud. Un Sud che alza la testa e dice no alla guerra, no alla propaganda, sì alla pace”, afferma un’organizzatrice dal palco, ricevendo l’applauso del pubblico.

La manifestazione ha visto la partecipazione gratuita di tanti artisti che hanno messo a disposizione la propria voce e la propria musica per sostenere la causa:

Roberto Colella, Gabriele Esposito, Vesuviano, Raffica, O Rom, Bluestuff, Blindur (Massimo De Vita), Carla Grimaldi, Novaffair, Seventeen Farenight, Compagnia D’Altrocanto, Romito, Lehavre. Un ringraziamento speciale va a loro, ai tecnici, ai volontari, agli amici e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa giornata.

“Abbiamo unito le nostre voci contro il silenzio – conclude ARCI Somma Vesuviana – per ricordare che ogni gesto conta, che ogni nota può diventare un seme di cambiamento. Abbiamo costruito una lunga catena di speranza. Forte. Resistente. Luminosa.” Un ringraziamento sentito va anche al Comune di Somma Vesuviana, che ha sostenuto l’iniziativa, e a chiunque abbia scelto di partecipare, contribuire, condividere, anche a distanza.