Il punto sul mercato del Napoli al 1 luglio

Il calciomercato è il periodo più amato e al tempo stesso odiato dai tifosi, fatto di possibili sogni ma anche di possibili delusioni. Ne sa qualcosa il presidente De Laurentiis che deve scacciare i fantasmi della tremenda estate di due anni fa e mettere a disposizione di mister Conte una rosa profonda, capace di competere su tre fronti (quattro considerando la Supercoppa di gennaio). In tal senso, nel mese di giugno già sono stati compiuti i primi movimenti importanti, con l’arrivo a parametro zero di un fuoriclasse come De Bruyne e l’acquisto di un difensore di prospettiva come Marianucci dall’Empoli. Invece, per quanto riguarda i possibili movimenti, sono tanti i nomi che circolano a causa anche del modus operandi del Napoli che sonda molti profili per poi scegliere chi andare a chiudere. Le trattative più calde sembrano essere quelle che porterebbero in azzurro l’ala olandese Noa Lang dal Psv e il terzino Juanlu Sanchez dal Siviglia: mancherebbe davvero poco per la chiusura in entrambi i casi. Più complessa è la questione punta da alternare a Lukaku, con Nunez che rappresenta il sogno e Lucca l’alternativa più alla portata (probabilmente molto dipenderà dalla cessione di Osimhen). Infine, sullo sfondo, il difficile intreccio con il Bologna per Ndoye e Beukema: i rossoblu chiederebbero 80 milioni per i due calciatori, mentre il Napoli può contare su un accordo di massima con entrambi.