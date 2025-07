Soldi presi dall’ex sindaco, giornalista arrestato per estorsione

Nuove ombre si abbattono sul giornalista campano Mario De Michele, finito di nuovo al centro di una vicenda giudiziaria. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Marcianise con l’accusa di estorsione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe preteso denaro da Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella e già consigliere regionale, a fronte di una presunta attività giornalistica intimidatoria.

L’operazione è scattata su impulso della Procura di Napoli Nord, che coordina le indagini. De Michele sarebbe stato bloccato mentre riceveva direttamente la somma concordata, confermando così gli elementi raccolti in fase investigativa. Il provvedimento è stato eseguito dai militari dopo un monitoraggio mirato.

Il nome del giornalista, originario dell’agro aversano, non è nuovo alle cronache giudiziarie. Nel 2020 fu protagonista di un caso che destò grande clamore: denunciò due attentati contro la sua persona, presentandosi come vittima di minacce legate al suo lavoro. Le successive indagini, però, ribaltarono la versione iniziale, portando alla scoperta che si trattava di simulazioni orchestrate dallo stesso De Michele. Per quei fatti, fu condannato nel 2022 a tre anni e dieci mesi di reclusione.

In seguito a quella vicenda, gli era stata assegnata una scorta, poi revocata una volta chiarita la natura fittizia degli episodi.

Con l’arresto di queste ore, si apre un nuovo capitolo giudiziario. Le autorità competenti continuano le verifiche, mentre il caso alimenta il dibattito sul confine tra informazione, minacce e legalità nel mondo della comunicazione locale.