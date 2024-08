Annegato a 7 anni, folla e lacrime per l’addio al piccolo Giuseppe

Si sono svolti ieri i funerali di Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni deceduto per annegamento nella piscina di un agriturismo di Vico Equense.

I funerali si sono tenuti nella chiesa del Santissimo Salvatore, nel quartiere di Scanzano a Castellammare di Stabia, dove il bambino viveva con la sua famiglia. Tantissime le persone del luogo e non che hanno voluto partecipare alle esequie per mostrare vicinanza alla famiglia e dare l’ultimo saluto al piccolo morto in circostanze davvero drammatiche. Per la giornata di ieri, infatti, il sindaco Vicinanza aveva proclamato il lutto cittadino. Un dolore sentito dall’intera comunità del paese per un evento che ha scosso tutti.

Intanto, l’esito dell’autopsia svolto sul corpo del bambino pare non sia ancora stato accertato, per cui non è chiaro attualmente quale sia la causa della morte del piccolo. Per questo tragico decesso però sono stati indagati i gestori della struttura, scritti nel registro con l’accusa di omicidio colposo. Ovviamente il fascicolo è ora al vaglio della Procura.

Stando invece alla ricostruzione della dinamica, pare che il bambino avrebbe perso i sensi poco dopo essersi tuffato nonostante sapesse nuotare, per cui nulla esclude un eventuale malore che dovrà ovviamente essere confermato o smentito dal medico legale.