Tir carico di ecoballe si ribalta davanti al termovalorizzatore, autista salvato dai vigili del fuoco

ACERRA – Paura ieri pomeriggio nella zona del termovalorizzatore di Acerra. Nei pressi di via delle Industrie in località Pantano si è verificato il ribaltamento di un tir per il trasporto delle ecoballe diretto al termovalizzatore.

L’autista, un italiano trentenne sposato con figli, é rimasto intrappolato tra le lamiere e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estarlo dalle lamiere. Per fortuna l’uomo è arrivato in condizioni non gravi alla clinica Villa dei Fiori grazie al pronto intervento del 118 sottolineato anche dal racconto della pagina Nessuno Tocchi Ippocrate.

“È scattata la macchina dei soccorsi con l’intervento rapido dell’ambulanza di tipo B Acerra India e l’auto medica Acerra Mike della cooperativa “la Cura Solidale” composte da Redaelli Mario, Grappa D. Rosario, Sorrentino Luciano ed il Dr Gentile Eduardo in sinergia con i vigili del Fuoco di Afragola e le forze dell’ordine di Acerra. Si è provveduto a mettere in sicurezza il tir, per poi provvedere alla estricazione del malcapitato e a fornirgli le prime cure sul posto, malgrado le difficoltà logistiche dettate dal terreno agricolo in pessimo stato e dalle sterpaglie. L’intervento è stato concluso con successo con la corsa verso il PS di Villa dei Fiori in codice giallo””