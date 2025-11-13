Angela Giugliano (AVS): “Due docenti per classe nelle scuole più fragili. La Campania sia laboratorio di innovazione educativa”

Un progetto pilota per 500 classi disagiate con la presenza di due docenti in aula anziché uno. È la proposta di Angela Giugliano, candidata al Consiglio regionale della Campania con Alleanza Verdi e Sinistra, per dare una risposta concreta alle difficoltà della scuola e al tempo stesso aprire una strada nuova nella lotta al precariato.

«La scuola è cambiata – spiega Giugliano –. Oggi gli insegnanti si trovano di fronte a classi sempre più complesse, dove alle normali esigenze didattiche si sommano quelle relazionali, psicologiche e sociali. Servono strumenti nuovi, serve una presenza doppia in aula, un co-docente che affianchi il titolare e consenta un’azione più efficace e inclusiva».

Il progetto, che riguarderebbe 500 classi individuate nei territori più fragili della Campania, avrebbe una duplice funzione: migliorare la qualità dell’insegnamento e ridurre il precariato, dando stabilità a centinaia di docenti oggi senza cattedra. «Investire sulla scuola significa investire sul futuro. Il co-docente non è un lusso, ma una necessità. La Campania può diventare la prima regione a sperimentare un modello che valorizza gli insegnanti e mette davvero al centro gli studenti», conclude Giugliano.