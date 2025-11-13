Inseguito tra Massa e San Sebastiano, si schianta con l’auto rubata

MASSA DI SOMMA: nell’auto rubata inseguito dai Carabinieri, si schianta contro il guardrail. La targa rimane stampata sull’acciaio

La fine della sua corsa si è letteralmente stampata sul guardrail in corso Luigi Pirandello, Massa di Somma.

E’ già notte quando una Smart ForFour attira l’attenzione di una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco, in quel momento di passaggio a San Sebastiano al Vesuvio.

Qualche istante prima la centrale operativa aveva diramato una nota di ricerca di un’auto appena rubata: modello, targa, colore e direzione.

Tutto coincide. I militari sanno già cosa fare, l’autista preme sull’acceleratore, il capo-equipaggio ha già attivato lampeggianti e sirena.

L’uomo alla guida del veicolo rubato non rimane a guardare e fugge a velocità elevatissima.

L’inseguimento termina qualche chilometro dopo, nel comune di Massa di Somma.

In corso Pirandello, il 19enne alla guida, perde il controllo e si schianta contro una ringhiera di acciaio. Gli airbag esplodono, il parafanghi vola sull’asfalto e la targa della Smart rimane stampata sul telaio del guardrail come un bassorilievo.

Miracolosamente illeso, il 19enne finisce in manette. Risponderà di furto e resistenza a pubblico ufficiale.