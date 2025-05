“Andiamoci a prendere questo scudetto”: le informazioni sulla partita più attesa dai napoletani

Quanti sono i tifosi napoletani che stanno cercando di acquistare un biglietto per la partita Napoli-Cagliari? Quanto costano i biglietti? Le parole di Antonio Conte sul match.

Sono più di 400.000 le persone sintonizzate nelle ultime ore per cercare un biglietto per la partita Napoli-Cagliari di venerdì alle 20.45 allo stadio Maradona, e il numero è certamente destinato a salire per un match che potrebbe segnare la vittoria del quarto scudetto per gli azzurri, attualmente un punto sopra l’Inter.

Oggi alle 15.00 sono stati messi in vendita i biglietti per i possessori della carta fedeltà. Ecco i prezzi ufficiali:

Curve inferiori : 40 euro

: 40 euro Curve superiori : 55 euro

: 55 euro Distinti inferiori : 75 euro

: 75 euro Distinti superiori : 105 euro

: 105 euro Distinti superiori Premium : 120 euro

: 120 euro Tribuna Nisida : 125 euro

: 125 euro Tribuna Posillipo : 150 euro

: 150 euro Tribuna Posillipo Premium: 175 euro

I tifosi napoletani sono in coda da ore e i numeri crescono di minuto in minuto. Ogni utente può acquistare un massimo di quattro biglietti. Considerando la capienza massima del Maradona (54.726 posti), per soddisfare la richiesta servirebbero circa nove stadi così — e sarebbero comunque tutti pieni.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti del settore ospiti, si è ancora in attesa delle disposizioni delle autorità competenti,non escludendo la possibilità di riservare anche quei posti ai tifosi azzurri.

L’allenatore della squadra partenopea ha parlato chiaro in conferenza stampa:

“Cosa dirò ai calciatori? Andiamoci a prendere questo scudetto.”

Parole semplici ma forti, che accendono l’entusiasmo dei tifosi. Ora non resta che crederci.