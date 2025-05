Somma, Trekking e Cultura: 130 escursionisti per rilanciare il Sentiero 3

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Apertura del Sentiero 3 del Parco Nazionale del Vesuvio. Lo chiede il territorio, è l’appello forte delle Guide Escursionistiche ma anche del sindaco.

Ben 130 trekker a Somma Vesuviana per il primo trekking urbano che ha unito Cripte Ipogee – Villa Augustea – Borgo Antico del Casamale – Castello di Lucrezia D’Alagno. Tutto l’itinerario è stato percorso a piedi con scarponcini e zaini.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Il Sentiero naturalistico 3 che rappresenta uno dei sentieri più belli del Parco. A breve, i fondi stanziati per il progetto di riqualificazione saranno trasferiti all’Amministrazione Comunale per poi essere cantierizzato”.

Stefano Prisco – Presidente Somma Trekking, affiliata alla Federiazione Italiana Escursionismo: “Apriamo il sentiero 3 del Parco Nazionale del Vesuvio. Abbiamo molte richieste. E’ il sentiero più cercato e che darebbe opportunità di sviluppo economico sul territorio. Abbiamo un grande patrimonio culturale. Siamo patria delle tradizioni popolari e della gastronomia. Aprendo il Sentiero nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, andremmo a chiudere il cerchio”.

Salvatore Faugno – Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II: “All’interno del Parco sono stati ripristinati diversi sentieri ed oggi è in programma l’apertura del sentiero 3 che rappresenta un grosso successo per la comunità locale di Somma Vesuviana”.

Giovanni Romano – Legambiente:“Sui sentieri bisogna fare un lavoro dal basso e dunque mettere insieme i fruitori, gli amministratori. Le risorse ci sono e ora bisogna progettare e proseguire trovare un punto di incontro per avviare i lavori”.

Giovanni Secondulfo– Somma Trekking, affiliata Federazione Italiana Escursionismo:“Il Sentiero naturalistico 3 racconta la biodiversità del territorio”.

Ciro Ambrosio – Guida Lagap Nazionale: “Il Sentiero 3 ha una grande importanza per la biodiversità, ed è una parte molto ricca di vegetazione, ma è importante perchè è una grossa ed antica via di collegamento ma ci fa vedere la Montagna, il Monte Somma, nella sua geologia più antica. Ed è in questo aspetto che c’è la bellezza”.

E’ grande fermento a Somma Vesuviana tra trekking, conferenze, rassegne letterarie, mostre, eventi

Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Portiamo fisicamente gli scrittori nelle scuole. Domani Sarah Savioli, incontrerà i piccoli studenti del Primo Circolo Didattico di Somma Vesuviana. Il 25, si ritorna al Castello di Lucrezia D’Alagno con – Libri al Castello. Il 30 Maggio avremo una nuova apertura della Villa Augustea. Il 23 Maggio ancora al Castello di Lucrezia D’Aalagno si svolgerà il Maggio dell’Architettura con l’inaugurazione della mostra di architettura ed esposizione di molti progetti, anche in modelli tridimensionali. Tutto Giugno e Luglio avremo artisti, musicisti, eventi nei vicoli del Borgo Antico del Casamale, mentre dall’1 al 5 di Agosto si terrà l’edizione Giubilare della Festa delle Lucerne, al Casamale”.

“Con il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio abbiamo aperto il dialogo per l’apertura del sentiero naturalistico 3 che rappresenta uno dei sentieri più belli del Parco. A breve, i fondi stanziati per il progetto di riqualificazione saranno trasferiti all’Amministrazione Comunale per poi essere cantierizzato”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Sui sentieri bisogna fare un lavoro dal basso e dunque mettere insieme i fruitori, gli amministratori. Le risorse ci sono e ora bisogna progettare e proseguire – ha dichiarato Giovanni Romano, Legambiente – trovare un punto di incontro per avviare i lavori”.

Parco Nazionale che sta lavorando molto anche sulla tutela delle api.

“Ci sono due aspetti dei quali uno è scientifico Stiamo monitorando gli impollinatori ed è un lavoro molto importante per capire quale sia lo stato di salute della nostra biodiversità. Poi stiamo facendo divulgazione anche per far capire alle nuove generazioni quale è l’importanza degli impollinatori – ha continuato Romano – delle api ma anche degli altri impollinatori che rivestono un ruolo importantissimo nella tutela della biodiversità”.

E proprio a Somma Vesuviana, al Castello di Lucrezia D’Alagno, esperti, docenti universitari ed istituzioni si sono confrontate su temi essenziali come la tutela del patrimonio ambientale, degli impollinatori, la riqualificazione dei sentieri in partenza da Somma Vesuviana.

L’apertura del Sentiero 3 potrà essere un volano per il territorio.

“Riqualificare un ambiente montano o pedemontano rappresenta una delle sfide più grosse per la società in questo periodo, perchè spesso le aree di foresta, le aree interne sono state sempre trascurate in passato. All’interno del Parco sono stati ripristinati diversi sentieri – ha affermato Salvatore Faugno, del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – ed oggi è in programma l’apertura del sentiero 3 che rappresenta un grosso successo per la comunità locale di Somma Vesuviana”.

La conferenza è stata organizzata dal Circolo Rinascita Casamale, dal nome del Borgo Antico di Somma Vesuviana con la paranza di canto popolare di Zì Riccardo e le donne della Tammorra.

Apertura del Sentiero naturalistico di Somma Vesuviana, è l’appello anche delle Guide Ambientali Escursionistiche che su Somma, grazie all’operato di Somma Trekking, affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo, sono sempre più in crescita.

In contemporanea, Somma Vesuviana, grazie a Somma Trekking, affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo, è stata pacificamente e gioiosamente invasa da ben 130 trekker che hanno dato vita ad un cammino originale e tutto a piedi. I trekker dopo avere visitato, con scarponcini e zaino, le cripte ipogee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, accompagnati dal Presidente della ProLoco, Franco Mosca, hanno raggiunto il sito archeologico della Villa Augustea. Ad attenderli c’erano le guide della Proloco di Somma Vesuviana. A seguire e sempre a piedi, i trekker hanno percorso Mercato Vecchio, hanno raggiunto Piazza Vittorio Emanuele III dove hanno sottolineato l’importanza dell’apertura alla disabilità. In Piazza sono stati illustrati veicoli che consentono alle persone con disabilità di andare in escursione in natura.

“Con il trekking urbano, abbiamo creato le condizioni storiche affinché su questo territorio si apra al turismo escursionistico. Somma Trekking ha celebrato i 10 anni di attività con il primo trekking urbano tenutosi nella storia di Somma. Ben 130 trekker, provenienti da vari luoghi della Campania, hanno visitato i siti culturali del paese con un itinerario che ha visto insieme le cripte ipogee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo e al cui interno ci sono importanti opere ed affreschi che andrebbero studiati, il sito archeologico di epoca romana della Villa Augustea – ha affermato Stefano Prisco, Presidente di Somma Trekking, affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo – il Borgo Antico del Casamale con la sua Cinta Muraria di epoca Aragonese, l’antica chiesa della Collegiata piena di splendide opere pittoriche, il Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458. Un grande patrimonio culturale con un itinerario percorso tutto a piedi con zaino e scarponcini. Somma ha anche il sentiero tre che chiude il collegamento che va da Ottaviano – Somma Vesuviana – Ercolano e potrebbe essere un’opportunità di lavoro per i giovani, l’occasione di rilancio anche di Castello, in quanto porterebbe centinaia di turisti sulla nostra montagna. Il sentiero va aperto. Noi ci battiamo molto per la fruizione del sentiero. In molte zone dell’Italia ci sono borghi, paesini che hanno trovato sviluppo grazie ai sentieri naturalistici. Il Sentiero 3 è per noi, il sentiero più bello del Parco Nazionale del Vesuvio ed include testimonianze storiche, geologiche uniche. E’ uno dei sentieri più cercati dagli escursionisti. Stiamo attendendo che il sentiero venga messo in sicurezza, che venga riqualificato. Se avvantaggerebbe tutto il complesso, il circondario. Ad esempio nascerebbe un itinerario in grado di unire trekking urbano e trekking in natura. Si spazierebbe dalle cripte ipogee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, Villa Augustea di epoca romana, Borgo Antico, al sentiero panoramico, ricco di vegetazione, ricco di geologia e di un patrimonio ambientale unico. Sarebbe far vivere l’emozione di un viaggio in più epoche e nella storia. Questo indotto, l’indotto del turismo escursionistico muove circa 3 milioni di persone, in Italia, ogni settimana. Con l’apertura del Sentiero 3 e la valorizzazione del patrimonio culturale, Somma Vesuviana ha tutti i requisiti per attirare almeno in minima parte una fetta di questo turismo”.

I trekker hanno davvero apprezzato i siti culturali di Somma Vesuviana. Nell’antica chiesa de La Collegiata, lo storico Domenico Russo, ha davvero affascinato con ampia descrizione delle opere presenti ed in particolare quella di Angelillo Arcucci. Basterebbe sottolineare che altre opere di Arcucci sono esposte alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Gli escursionisti hanno poi visitato l’Hub – Side, abside che un tempo era in stato di abbandono. Oggi Hub – side è luogo museale permanente, grazie al grande lavoro delle associazioni Tramandars e Amici del Casamale. In questo momento sono esposte splendide opere pittoriche contemporanee di Vittorio Valiante.

Apertura del Sentiero 3 da Somma Vesuviana, valorizzazione ed aperture continue del sito archeologico della Villa Augustea, dei molteplici siti culturali, gastronomia, grandi tradizioni popolari, fanno di Somma un paese sempre più attrattivo.

“Il Sentiero 3 ha una grande importanza per la biodiversità, – ha dichiarato Ciro Ambrosio, Guida Lagap Nazionale – ed è una parte molto ricca di vegetazione, ma è importante perchè è una grossa ed antica via di collegamento ma ci fa vedere la Montagna, il Monte Somma, nella sua geologia più antica. Ed è in questo aspetto che c’è la bellezza. Gli strati geologici che si trovano in varie parti del Sentiero 3, ci dicono che questa Montagna potrebbe essere oggetto di campagne di studi ed è comunque già oggetto di studi da parte di geologi”.

Ben 130 trekker con ziani, scarponcini hanno camminato lungo le strade di Somma Vesuviana, pensando anche alla possibile apertura del Sentiero 3.

E’ una Montagna, quella di Somma Vesuviana che fa sognare con panorami sul Golfo di Napoli, di grande richiamo per turisti olandesi, francesi, tedeschi, norvegesi che anche il 3 Maggio hanno vissuto, in cima al Monte Somma, la tradizione del 3 Maggio. Tutti attendono l’edizione Giubilare della Festa delle Lucerne che quest’anno sarà al Borgo Antico del Casamale dall’1 al 5 Agosto.

“Apriamo il Sentiero 3. Un Sentiero importante perchè avremo finalmente il Sentiero del Monte Somma, in grado di portare sul territorio turisti stranieri. E’ fondamentale l’esistenza di un Sentiero che parta da Somma Vesuviana – ha dichiarato Giovanni Secondulfo, Somma Trekking, affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo – sarebbe un sentiero religioso ma anche ricco di tradizione e natura, di geologia. Lungo la camminata è possibile ammirare la biodiversità del territorio”.

Per Somma Vesuviana è periodo di grande fermento culturale con conferenze, trekking urbano, mostre, grandi eventi, tradizioni, rassegne letterarie.

“Domani la Rassegna letteraria – Scrittori in Prima Linea – entra nelle scuole elementari del paese. E’ un’ idea realizzata dall’Associazione i Colori della Poesia, presieduta da Annamaria Pianese. Sono gli autori ad andare in classe, ad incontrare gli studenti con testi e libri adeguati all’età. Domani sarà a Somma Vesuviana, la scrittrice Sarah Savioli che incontrerà i piccoli studenti del Primo Circolo Didattico di Somma Vesuviana. Il 25, si ritorna al Castello di Lucrezia D’Alagno con – Libri al Castello. Il 30 Maggio avremo una nuova apertura della Villa Augustea. Ricordo al riguardo che tutti gli ingressi alla Villa Augustea sono sempre gratuiti. Il 23 Maggio – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi e alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – ancora al Castello di Lucrezia D’Alagno si svolgerà il Maggio dell’Architettura con l’inaugurazione della mostra di Architettura ed esposizione di importanti progetti, anche in modelli tridimensionali. Tutto Giugno e Luglio avremo artisti, musicisti, eventi nei vicoli del Borgo Antico del Casamale, mentre dall’1 al 5 di Agosto si terrà l’edizione Giubilare della Festa delle Lucerne, al Casamale”.