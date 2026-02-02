lunedì, Febbraio 2, 2026
AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede nazionale di AMUS Aeronautica a Roma, l’elezione della nuova Segreteria nazionale dell’Associazione professionale a carattere sindacale tra militari (APCSM).

Nel corso dei lavori è stato rieletto segretario nazionale Antonio Giordano originario di Striano, già componente della segreteria nazionale uscente dell’associazione.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e per i numerosi messaggi di stima ricevuti», ha dichiarato Giordano,sottolineando come l’attività svolta negli ultimi anni abbia consentito il raggiungimento di importanti obiettivi grazie al contributo e alla partecipazione dei colleghi dell’Arma Azzurra.

«Occorre avviare da subito il lavoro sul Tavolo contrattuale 2025-2027, aperto nei giorni scorsi – ha aggiunto –. La tutela del personale e il benessere dei colleghi saranno le priorità del nuovo mandato».

AMUS Aeronautica conferma il proprio impegno a proseguire l’azione sindacale a tutela dei diritti e della valorizzazione del personale.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

