SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella. Hanno 15 e 16 anni, 3 minori denunciati

Le chiamate al 112 raccontano tutte la stessa cosa: un gruppo di ragazzini gira in città con delle mazze di legno. In via Fressuriello intervengono i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Piazzolla di Nola. 3 giovani sono in una minicar (da 2 posti…) e, quando notano la pattuglia, fuggono. Durante la corsa, lanciano dal finestrino una chiave per ruota di scorta, probabilmente per colpire la gazzella.

L’inseguimento dura poco e i 3 ragazzini vengono fermati. Due hanno 16 anni, il terzo ne ha 15. Nell’abitacolo della minicar una mazza di legno. La scusa tra i classici: volevano difendersi da un altro gruppo di coetanei.

Sono stati denunciati e affidati ai genitori.