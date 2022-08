Aliscafo diretto a Ischia urta contro il Molo San Vincenzo

In tarda mattinata un aliscafo urta contro la banchina del Molo San Vincenzo, all’interno del porto. L’aliscafo era diretto a Ischia con cento passeggeri a bordo. L’ impatto è avvenuto pochi minuti dopo la partenza dal Molo Beverello. Le cause dell’incidente devono essere ancora accertate.

Il Città di Forio era partito dal Molo Beverello alle 12.10 ed era diretto ad Ischia Porto e Forio. Si tratta di un mezzo della compagnia Alilauro. Per cause ancora ignote, mentre si trovava ancora nel porto di Napoli, avrebbe improvvisamente virato verso destra, finendo per sbattere contro le banchine del San Vincenzo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, coordinati dalla guardia costiera, e dal 118. Precedentemente, il personale della compagnia ha prestato assistenza ai passeggeri. Per fortuna, l’impatto ha provocato solo alcuni feriti lievi. Tra loro una bambina di pochi mesi, portata a terra con una motovedetta della guardia costiera e poi trasferita in ospedale per accertamenti.

È stato subito organizzato un transfer per il Beverello e una corsa sostitutiva per l’isola d’Ischia. L’aliscafo diretto a Ischia, si trova ancora fermo nel punto dove ha impattato: dopo le verifiche sarà trasferito in cantiere.

Fonte immagine. Fanpage.it