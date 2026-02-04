mercoledì, Febbraio 4, 2026
tempo di lettura:1 min
86

Al MATT al via il “Ter-Ignis Café”: cultura, inclusione e comunità al centro dell’evento dell’8 febbraio

di Comunicato Stampa

 

Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il MATT – Museo Archeologico Territoriale di Terzigno, sarà inaugurato il Ter-Ignis Café – Matti per la cultura, nuovo spazio dedicato all’incontro tra cultura, socialità e inclusione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del museo come luogo vivo e aperto alla comunità e sarà accompagnata dalla presentazione del libro “Ma siamo tutti matti??” di Eleonora Daniele, con letture dell’attrice Nunzia Schiano e la conduzione della giornalista Diletta Acanfora.

Porteranno i saluti istituzionali l’Assessore alle Politiche Sociali Gaetano Miranda, il Sindaco di Terzigno Francesco Ranieri, il Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, l’Europarlamentare Raffaele Topo e il Consigliere regionale della Campania Giorgio Zinno.
Interverranno, tra gli altri, il Direttore UOSM Terzigno Mariano De Furio, il Direttore Scientifico del MATT Angelo Massa, il Consigliere regionale Loredana Raia, il Direttore DSM Pasquale Saviano e il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel.

Le conclusioni saranno affidate al Vice Sindaco di Terzigno Genny Falciano.

L’evento sarà inoltre occasione per un momento di memoria e riconoscenza verso la comunità locale, con la intitolazione di una sala del Museo a Giuseppe Ferraro, commerciante terzignese scomparso prematuramente, figura stimata e punto di riferimento umano e professionale per il territorio.

L’iniziativa nasce e si sviluppa anche grazie alla collaborazione con il caffè letterario interno al MATT, gestito dai pazienti psichiatrici della Casa Alloggio La Stella Nuova, in sinergia con la cooperativa sociale Litografi Vesuviani. Un’esperienza concreta di inclusione sociale e lavorativa che rappresenta uno degli elementi più qualificanti del progetto Ter-Ignis Café.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

