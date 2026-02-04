Acerra, raid vandalico al plesso dell’infanzia. Lo sdegno del sindaco

ACERRA – Sdegno e condanna unanime da parte dell’Amministrazione comunale di Acerra per il grave episodio vandalico verificatosi nella notte ai danni del plesso dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico. L’atto ha causato numerosi danni alla struttura, suscitando forte preoccupazione tra famiglie, personale scolastico e istituzioni.

A intervenire pubblicamente è stato il sindaco Tito d’Errico, che insieme all’assessore alle Politiche scolastiche Milena Petrella ha parlato a nome dell’intera Amministrazione, definendo quanto accaduto un gesto «vile e indegno». Un atto che, secondo il primo cittadino, non può essere minimizzato perché colpisce uno dei luoghi più sensibili della città: la scuola dell’infanzia.

La struttura danneggiata rappresenta uno spazio di crescita, gioco e socialità per i bambini più piccoli, ed è proprio questo l’aspetto che rende l’episodio ancora più grave. «Attentare alla serenità dei bambini – ha evidenziato il sindaco – significa colpire il cuore stesso della comunità».

Nel messaggio istituzionale non è mancato il ringraziamento alle Forze dell’Ordine, già al lavoro per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. L’Amministrazione si dice certa che l’attività investigativa porterà presto all’identificazione degli autori del gesto.

Accanto alla condanna, arriva anche un appello al senso civico. Il sindaco ha invitato la cittadinanza a riscoprire il valore del rispetto per i beni comuni, sottolineando come odio e rancori non possano trovare spazio in una comunità che vuole crescere in modo sano e responsabile.

L’Amministrazione comunale ha infine espresso la propria vicinanza alla comunità scolastica e alle famiglie, garantendo il massimo impegno per ripristinare la piena sicurezza della struttura e tutelare il diritto dei bambini di Acerra a vivere la scuola come un luogo protetto e sereno.