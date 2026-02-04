mercoledì, Febbraio 4, 2026
11.4 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
98

Acerra, raid vandalico al plesso dell’infanzia. Lo sdegno del sindaco

Redazione1
di Redazione1

 

ACERRA – Sdegno e condanna unanime da parte dell’Amministrazione comunale di Acerra per il grave episodio vandalico verificatosi nella notte ai danni del plesso dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico. L’atto ha causato numerosi danni alla struttura, suscitando forte preoccupazione tra famiglie, personale scolastico e istituzioni.

A intervenire pubblicamente è stato il sindaco Tito d’Errico, che insieme all’assessore alle Politiche scolastiche Milena Petrella ha parlato a nome dell’intera Amministrazione, definendo quanto accaduto un gesto «vile e indegno». Un atto che, secondo il primo cittadino, non può essere minimizzato perché colpisce uno dei luoghi più sensibili della città: la scuola dell’infanzia.

La struttura danneggiata rappresenta uno spazio di crescita, gioco e socialità per i bambini più piccoli, ed è proprio questo l’aspetto che rende l’episodio ancora più grave. «Attentare alla serenità dei bambini – ha evidenziato il sindaco – significa colpire il cuore stesso della comunità».

Nel messaggio istituzionale non è mancato il ringraziamento alle Forze dell’Ordine, già al lavoro per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili. L’Amministrazione si dice certa che l’attività investigativa porterà presto all’identificazione degli autori del gesto.

Accanto alla condanna, arriva anche un appello al senso civico. Il sindaco ha invitato la cittadinanza a riscoprire il valore del rispetto per i beni comuni, sottolineando come odio e rancori non possano trovare spazio in una comunità che vuole crescere in modo sano e responsabile.

L’Amministrazione comunale ha infine espresso la propria vicinanza alla comunità scolastica e alle famiglie, garantendo il massimo impegno per ripristinare la piena sicurezza della struttura e tutelare il diritto dei bambini di Acerra a vivere la scuola come un luogo protetto e sereno.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Al MATT al via il “Ter-Ignis Café”: cultura, inclusione e comunità al centro dell’evento dell’8 febbraio

0
  Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore...
Cronaca

Contestazione troppo vaga: annullata sospensione a un agente della Municipale di Pomigliano

0
Il Tribunale di Nola ha annullato una sanzione disciplinare...
Cronaca

Jlenia, morta dopo una lite familiare: fermato il fratello per omicidio

0
Una lite degenerata in tragedia, in un contesto familiare...
L'angolo del prof

“Carmela”, il primo romanzo di Stefania Spisto: la prosa sinestetica e lo stile “visivo”

0
La storia di Carmela si svolge a Boscoreale, tra...
Cronaca

Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina

0
Una discussione scoppiata in strada, il coinvolgimento di più...

Argomenti

Comunicati Stampa

Al MATT al via il “Ter-Ignis Café”: cultura, inclusione e comunità al centro dell’evento dell’8 febbraio

0
  Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 11.00 alle ore...
Cronaca

Contestazione troppo vaga: annullata sospensione a un agente della Municipale di Pomigliano

0
Il Tribunale di Nola ha annullato una sanzione disciplinare...
Cronaca

Jlenia, morta dopo una lite familiare: fermato il fratello per omicidio

0
Una lite degenerata in tragedia, in un contesto familiare...
L'angolo del prof

“Carmela”, il primo romanzo di Stefania Spisto: la prosa sinestetica e lo stile “visivo”

0
La storia di Carmela si svolge a Boscoreale, tra...
Cronaca

Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina

0
Una discussione scoppiata in strada, il coinvolgimento di più...
Cronaca

Saviano, assalto della banda dell’Audi alla gioielleria Addeo

0
Questa notte a Saviano si è verificato un tentato...
Cronaca

Parcheggia l’auto per mezz’ora e la trova senza stereo

0
Ennesimo episodio di furto a Pomigliano d’Arco. Questa volta...
Generali

Al via la XIII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della Diocesi di Nola

0
Riceviamo e pubblichiamo   Sabato 7 febbraio 2026, alle 10:30, presso la suggestiva...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Al MATT al via il “Ter-Ignis Café”: cultura, inclusione e comunità al centro dell’evento dell’8 febbraio
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996