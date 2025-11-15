Afragola, la Polizia Locale intensifica i controlli: cittadino denunciato per minaccia a pubblico ufficiale

Riceviamo dal comando della Polizia Locale di Afragola e pubblichiamo

Intensificati i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Nel corso di alcuni controlli effettuati dagli Agenti, veniva controllato un cittadino che aveva occupato il marciapiede con frutta ed ortaggi. Nel corso degli accertamenti lo stesso invitava gli operatori di Polizia ad andare via perché non dovevavo controllarlo, e lanciava degli oggetti contro di loro.

Un oggetto colpiva un Agente che fortunamente si feriva in modo lieve. Immeditamente veniva fermato e condotto presso i locali del Comando di Polizia Locale per gli atti di rito. Il cittadino veniva denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e per lesioni personali.