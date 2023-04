Afragola, abbandona il cucciolo in un sacchetto, il piccolo peloso muore

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava per strada un cucciolo di cane già sofferente, dopo averlo chiuso in un sacchetto. Il cucciolo è stato soccorso, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

L’abbandono degli animali è un reato penale!

Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti.

Questa volta ci troviamo ad Afragola, in provincia di Napoli, dove si è verificato un episodio orribile, ignobile e purtroppo senza un lieto fine. Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava per strada un cucciolo di cane sofferente, dopo averlo chiuso in un sacchetto. Il cucciolo è stato soccorso, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

Il commento di Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection

“Sembra incredibile che queste cose avvengano ancora nel 2023, ma la realtà è che sono purtroppo all’ordine del giorno e non c’è da stupirsi”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

“Nel caso di Afragola vediamo un’indifferenza totale – continua Rosati – nei confronti della vita di un animale già sofferente, abbandonato senza pietà anziché essere destinatario delle cure di cui aveva bisogno. Un comportamento che fa rabbrividire. Come si può buttare via una vita come se fosse spazzatura? Questa è una domanda a cui non riuscirò mai a trovare una risposta. Solo una persona totalmente insensibile può arrivare a tanto.”

Un’adozione è per sempre!

Adottare un animale è una scelta coraggiosa e impegnativa. C’è chi per un’occasione speciale come un compleanno o una festività decide di fare questo grande passo. Ma dopo un po’ ci si rende conto che il piccolo peloso richiede troppe cure, responsabilità e, così, viene “buttato” fuori dalla porta…

Cosa posso fare se vedo abbandonare un animale?

Se assisti a un caso di abbandono denuncia i colpevoli alle forze dell’ordine (Carabinieri/Polizia di Stato/Polizie locali), raccogliendo le informazioni necessarie per individuare i responsabili (es. numero di targa).

