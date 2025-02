Acerra violenta: appena maggiorenne ha la pistola con 13 colpi

Acerra – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per porto e detenzione illegale di arma da sparo un 19enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Goglia ad Acerra, hanno controllato un soggetto, trovandolo in possesso di una pistola Beretta cal. 9 con 13 cartucce; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.