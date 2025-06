Acerra chiude la Settimana della Musica con il Premio Maria Russo Spena

Con il Premio alla Musicalità ‘Maria Russo Spena’ si chiude l’edizione 2025 della ‘Settimana della Musica’.

ACERRA – Con il Premio alla Musicalità intitolato alla prof.ssa Maria Russo Spena, si è chiusa la ‘Settimana della Musica’ 2025, giunta alla XVI Edizione. Un’iniziativa istituita dal Comune di Acerra, nata da un’idea dell’ex sindaco Titina Verone e portata avanti dall’Ufficio Pubblica Istruzione dell’ente. Sono stati ben 125 i partecipanti in rappresentanza di 18 scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado provenienti da tutta la Campania.

Sei le classi di concorso: pianoforte, strumenti a fiato, archi, chitarra, percussione ed ensemble. L’edizione 2025 del Premio Maria Russo Spena (la numero 14) ha introdotto una novità, la targa di merito ‘Titina Verone’ per gli alunni della scuola primaria, che al di là della votazione della Commissione Esaminatrice hanno comunque dimostrato di avere una particolare sensibilità musicale.

“La musica è la medicina per la cura dell’anima – ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico – e noi ci prendiamo cura del talento dei nostri ragazzi. Congratulazioni a tutti gli studenti che hanno partecipato ad una kermesse che porta avanti una tradizione musicale tutta acerrana che va avanti da due secoli. L’auspicio è che tra loro qualcuno possa un giorno affermarsi calcando con successo palchi internazionali”.

Sono partner del Premio la Clinica Villa dei Fiori, il Rotary Club Acerra-Casalnuovo ‘A. Montano’, il Banco di Credito Popolare – Filiale di Acerra e i Lions Club ‘Valle di Suessola’.

“Un evento che attrae musicisti da tutta la Regione – ha spiegato il consigliere regionale Vittoria Lettieri – e che dà il senso di come la musica riesca ad unire anche nella memoria, poiché gli artisti sono eterni. Un’esperienza formativa che contribuisce a preservare la bellezza in una città che riesce a far emergere il talento e l’arte dei ragazzi, a dimostrazione di grande sensibilità e attenzione alla cultura”.

“La Settimana della Musica ed il Premio ‘Maria Russo Spena’ rappresentano ogni anno un momento magico perché la città si abitua sempre di più al bello – le parole dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Milena Petrella, coordinatrice del Premio – abbiamo conosciuto ed ascoltato ragazzi meravigliosi: l’augurio è che possano continuare a splendere attraverso la musica”.