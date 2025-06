Il centravanti che correva per tutti: perché Edinson Cavani è ancora il Matador

Gli attaccanti solitamente devono fare una e una cosa soltanto: segnare.

Edinson Cavani lo ha fatto ma ha fatto anche tanto altro, diventando una vera e propria leggenda in quel di Napoli grazie a una combinazione di elementi.

Chi è che ha seguito le quote calcio su betfair durante i suoi anni al Napoli lo sa bene: Cavani era lì a correre in maniera continua, a usare al 100% i suoi muscoli anche quando non era del tutto necessario, a utilizzare a proprio vantaggio sforzo e rabbia per rosicchiare un risultato in più o un gol in più. Più che un centravanti, per molti commentatori sportivi, Cavani è stato una vera e propria one man army: di quelle che possono fare la differenza.

Tutto comincia da…

Estate 2010, Cavani viene preso in presisto con diritto di riscatto dal Palermo senza che nessuno avesse mai potuto prefigurare il suo diventare uno dei simboli più amati della napoli post-Maradona dal punto di vista calcistico. Al suo debutto in Europa League segna un gol contro l’Elfsborg con un tuffo magistrale, quali a voler dire “io da qui non mi tiro indietro”. Arcinoto per allargarsi sulla fascia, rincorrere l’ultimo difensore, saltare sugli angoli nella sua area e correre, correre e correre, Cavani si è fatto fin da subito apprezzare grazie alle sue capacità tecniche e alla sua grande voglia di fare.

Parte del successo di Cavani si deve anche a Mazzarri, che è riuscito a utilizzare il giocatore come terminale di uno stile di gioco molto ruvido ma anche verticale, cosa che enfatizzava ulteriormente il gioco del nostro. Dotato di un grande istinto di gioco, Cavani riusciva sempre a stare qualche secondo prima del necessario dove sarebbe caduto il pallone avendo contestualmente il senso del tempo e dello spazio necessario per finalizzare al meglio le sue azioni.

Durante il corso della stagione 2012/2013, l’ultima giocata con il Napoli, Cavani ha chiuso con 38 gol su 43 partite: un risultato che sarà raggiunto soltanto da Gonzalo Higuain qualche anno dopo senza però riuscire a guadagnarsi la simpatia del pubblico alla stessa maniera. Di tante partite qui vogliamo ricordare quella contro la Roma a Gennaio 2013, dove con una tripletta incredibile Cavani si è scalpellato nella storia del Napoli come “El Matador”.

Un’eredità importante

Con il passaggio al Paris Saint-Germain per 64 Milioni di euro nel corso di Luglio 2013, Cavani ha chiuso la sua carriera per il Napoli lasciando la città e la squadra priva di un elemento “culturale” importante: la certezza che il talente potesse convivere con l’anima più “operaia” che anima la città. In molti non gli hanno perdotano l’addio ma nessuno è mai riuscito effettivamente a mettere in discussione ciò che ha lasciato alla squadra.

Forte di 104 gol segnati durante il corso di 138 presenza, Edinson Cavani è stato uno dei giocatori più importanti dell’intera storia del Napoli Calcio. Il suo rapporto con la città nono è stato soltanto accentuato dai grandi risultati sul campo e dalle bet che lo vedevano protagonista su betfair, ma anche e sopratutto da come si è imposto sul campo: di scivolata in scivolata, di colpo di testa in colpo di testa, sempre con una falcata larghissima e una corsa disperata verso l’obbiettivo successivo. Trent’anni prima l’avremmo chiamato solo “bomber da marciapiede” mentre oggi è un campione a tutto tondo.