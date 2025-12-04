A Villa Domi l’undicesima edizione del Party del Sorriso

Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Vesuvius A.P.S.

Boom di presenze all’undicesima edizione , le eccellenze si uniscono per Solidarieta’.

È stata una edizione indimenticabile con protagonisti in assoluto i ragazzi “Speciali” la undicesima edizione del Party del Sorriso speciale “Merry Christmans” tenutosi a Napoli nella incantevole e suggestiva Villa Domi. L’evento ideato e curato dall’instancabile Angelo Iannelli “Ambasciatore del Sorriso”, organizzato dall’ Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con Villa Domi Event del padron Domenico Contessa. Una festa solidale che ha coinvolto le eccellenze per portare allegria’ con l’obbiettivo di includere, valorizzare e socializzare.

Madrina della manifestazione è stata la bellissima modella Sofia Viola Miss Mondo Italia 2025 che rappresenterà l’Italia a Miss World che ha ricevuto il Premio Anima d’oro ed’ è stata omaggiata di una collana dell’arte Macrame’ dall’artista Giovanna Castiglia, la miss ha poi regalato al folto pubblico un monologo sulla donna. Ad aprire la serata “I Blu Settanta” a seguire la performance di body painting dell’artista Catello Zanca che ha omaggiato Angelo Iannelli con un pulcinella e il Natale dipinto sul corpo di una modella. In villa l’eccellenze della moda con i brand “Patrizia Lieto “e AnnaPaola Couture che hanno incantati tutti con capi esclusivi e modelle meravigliose.

E’ stata l’ edizione dove ha vinto l’umanità ,momento clou’ l’esibizione dei “Ragazzi Speciali” gli amici di Pulcinella che si sono esibiti e hanno proposto per l’occasione l’inedita canzone “Felicita’ cantata da Francesco Di Maro in arte” Fra” ’ a cui è stato la consegnato il Premio “Anima d’Oro” a ricevere il Premio anche Monica Derna allieva del progetto” Super Abili” formazione scuola lavoro delle fasce deboli con Sindrome Down dell’IPSA “Le Streghe “di Benevento a ricevere riconoscimenti anche Francesca Catalano ragazza” Cieca” emozionata come il maestro pasticciere Luigi Vitiello che ha voluto testimoniare la terapia del Party del Sorriso per lui in questo momento e un riconoscimento anche alla miss Giulia Accardo.

Appalusi a scena aperta per i noti artisti: Lucia Cassini,Teresa Moccia Mario Conte, Elena Presti. Toccante il monologo sulla vita e sulla mamma dell’attore Angelo Di Gennaro. L’atmosfera in villa è diventata magica con la danza del ventre di Zaalima, direttamente dalle reti mediaset la star televisiva Paulino Arcanjo emozionato per l’umanita’ e l’accoglienza all’evento. Ad’ esibirsi anche il musicista Rosario Scotti Di Carlo e la paranza di musica popolare Vesuvius che ha coinvolto tutti i presenti in particolare i ragazzi “Speciali “.

Tantissimi i personaggi che si sono complimentati con Angelo Iannelli (Ambasciatore del Sorriso) che da anni vuole pone Napoli capitale degli eventi sociali nel mondo definito il principe degli spettacoli. Tra gli ospiti l’attore Franco Melidoni” Peppiniello” protagonista di Miseria e Nobilta’ famosa la frase” Vincenzo mi è padre a me“che ha ricordato alcuni momenti con Antonio De Curtis in arte Toto’ . Durante la serata anche l’arte nelle sale di Villa Domi con i” Percorsi D’arte in tour “con l’esposizioni degli artisti dell’Associazione Vesuvius : Marcello Eraldi, Felice Ciccone, Claudio Torino, Nicola Zampella e Tiziana Corvino. Il Party del Sorriso oltre ad’ unire; sociale, moda, spettacolo e arte è un vero festival delle eccellenze enogastronomiche campane; Mozzarella Orchidea, la Torrente, le pizze montanare con la farina di mulino Caputo, Tenuta Caretti.

I fiocchi di neve di Ciro Poppella, Cuore di sfogliatelle , Pasticceria Zeno, Pasticceria Perna, Pasticceria Mignone, Ulberto Panettoni,Fioretti Panificio ,il maestro Pasticciere Luigi Vitiello ,Gastronomia Arfè e le sue primizie, Caseificio Donna Rosa, lattoneria Sorrentina, vini Carannante, le prelibatezze di Villa Domi ,Caffe’ D’angelo,Terre Pompeiane con il liquore Baba Re’con il suggestivo il brindisi finale. Tanti i partner, Claudio De Martino Art Stylen , Viola Beauty Center, Sefa Sud, Golden Line abiti da lavoro, Futura Service, Ines Eventi, Antonella Braids Hair, Villa Izzo, “Accendi Un sogno “La kermesse è stata condotta da Angelo Iannelli , Erennio De Vita, Edda Cioffi, ed Emanuela Gambardella affiancati dalla miss Francesco Nastro. Alla consolle Sasa’ Giglio .

Il riconoscimento è stato realizzato dallo scultore Leonardo Moriello. La manifestazione è stata ripresa da TVA, TeleUniverso, Bla, Bla, Bla, C95 e Campania Felix.Fotografri : Umberto Raia, Arturo Ciotola, Romano Mario, Marcello Eraldi, Stefano Chiavarini, Raffaele Evangelista,Mauro Cielo, Alessandro Perrotta, Roberto Minini e Vincenzo Burrone e tanti altri – Per il giornalismo: Gennaro Savio, Sara Buccaro, Teresa Iannelli, Giuseppe de Carlo, Elio Guerriero per Artes TV, Lina La Mura. Tra i presenti il comico Enzo Nicolo’,l’artista Martina Bortolotti, l’Ortopendico Vincenzo Secondulfo, il Podologo Antonio Pacilio, Lina Gaia Bigletto, Giulia Accardo e tanti altri.

La serata si è conclusa con il brindisi finale il taglio della torta con tutti i ragazzi “Speciali “sorridenti e i fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Napoli nel segno della felicità.