A Somma Vesuviana i vini delle Cantine Mucci per una degustazione all’Elever

Somma Vesuviana. Serata di degustazione vini delle Cantine Mucci nell’elegante e accogliente atmosfera del locale Elever, punto di riferimento e luogo di ritrovo per i giovani del territorio.

Ieri sera, all’interno dell’Elever Cocktail bar di Somma Vesuviana, si è svolta una piacevole e interessante serata alla scoperta dei vini prodotti dalle Cantine Mucci. Si tratta di un’azienda vinicola abruzzese che da cinque generazioni produce vini pregiati a partire dalla coltivazione delle vigne che crescono sulle colline intorno a Torino di Sangro. I vitigni di cui si occupa l’azienda sono diversi: Montepulciano d’Abruzzo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino e Falanghina.

L’evento è stato organizzato all’interno dell’Elever, l’elegante locale di Somma Vesuviana che ormai è diventato uno dei principali luoghi di ritrovo e di aggregazione scelto dai giovani di tutto il territorio vesuviano. Il Cocktail bar è gestito dai due giovani imprenditori sommesi Luca e Giuseppe che, con grande impegno e passione, lavorano per proporre drink sempre nuovi da abbinare ad una cucina che unisce innovazione e tradizione. La serata è stata un vero e proprio viaggio enogastronomico alla scoperta della tradizione vinicola abruzzese, grazie anche delle interessanti delucidazioni a riguardo da parte dei fratelli Mucci, Aurelia e Valentino, e di una sommelier esperta.

L’ azienda Cantine Mucci si occupa di curare nei minimi dettagli l’intera produzione dei suoi vini, dalla coltivazione alla commercializzazione. Per questo motivo anche il design delle bottiglie è studiato con cura. In particolare, la bottiglia del loro Kubbadi Rosso Terre di Chieti IGT presenta come grafica dell’etichetta un violino le cui quattro corde rappresentano le quattro diverse varietà d’uva utilizzate: Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Merlot. Ad accompagnare la degustazione dei vini una selezione di ottimi salumi, formaggi e sfiziosi stuzzichini. Alla fine di una splendida serata, non poteva mancare il dolce. E quale se non il famoso panettone alla “pellecchiella” del Bar Masulli?

Articolo pubbliredazionale.