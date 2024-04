Da Bologna a Somma Vesuviana, ecco il “Puppy Yoga Inclusive”: l’innovativo progetto di “Einstein non sa leggere”

Somma Vesuviana. Il 28 aprile parte il “Puppy Yoga Inclusive”, la nuova e importante iniziativa promossa dal centro polifunzionale riabilitativo per minori “Einstein non sa leggere” in partnership con il brand di Bologna “Puppy yoga official”.

Il Puppy Yoga è una delle ultime tendenze del fitness che si sta affermando anche in Europa e Italia. Si tratta di una attività che unisce la disciplina dello yoga e l’interazione con i cuccioli di cane, generando effetti benefici per il corpo e la mente dei partecipanti. Infatti, da sempre i cani sono in grado di percepire gli stati d’animo dell’uomo e, per mezzo della loro sensibilità innata, donano affetto incondizionato. Nel Puppy Yoga, l’amore dei cuccioli si lega alla pratica dello Yoga, la quale sperimenta la fusione di esercizio fisico ed esplorazione dell’anima umana.

L’iniziativa

A Somma Vesuviana il centro “Einstein non sa leggere” ha deciso di proporre un nuovo progetto, il “Puppy Yoga Inclusive”, il quale apre questa nuova pratica anche ai bambini con bisogni speciali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione del centro con il brand di Bologna “Puppy yoga official” e con Giuseppe Fornaro, Presidente dello sportello CIVES. Sarà, invece, lo specialista s.a.s società di consulenza cinofila ad occuparsi della fornitura dei cuccioli. Le lezioni si terranno il giorno 28 aprile e saranno suddivise in tre fasce orarie: dalle 9:30 alle 10:30, dalle 10:45 alle 11:45 e dalle 12:00 alle 13:00.

I bambini saranno seguiti da un’insegnante esperta, Claudia Colaneri, la quale è maestra di Yoga per adulti e per bambini con bisogni speciali. Sarà lei a guidare i piccoli allievi attraverso il mondo di una disciplina antica ma sempre attuale che, negli ultimi mesi, viene sempre più legata all’esperienza di socializzazione e benessere offerta dal relazionarsi con i teneri cuccioli a quattro zampe. Con questo importante progetto dedicato ai più piccoli, dunque, si proverà ad andare oltre il concetto di abilismo per una proposta più inclusiva in cui ognuno può esprimersi con la sua libertà.