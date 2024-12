Passion Coffee: Il panettone artigianale che unisce tradizione e innovazione

Per il secondo anno consecutivo, Passion Coffee, situato nella galleria commerciale San Sossio 7.7 a Somma Vesuviana, presenta il suo panettone artigianale, una creazione che celebra la fusione perfetta tra tradizione e innovazione.

Il titolare Massimo Di Virgilio, insieme al talentuoso pâtissier Raffaele Del Giudice, ha realizzato un’ampia gamma di gusti per soddisfare ogni palato: dal classico ai frutti di bosco, passando per albicocca pellecchiella, pistacchio, cioccolato, cioccolato bianco, nocciola e limone.

Per chi desidera qualcosa di più particolare, sono disponibili gusti personalizzati su richiesta.

La novità esclusiva di quest’anno è il panettone con noci pecan e mela annurca, una delizia che unisce ingredienti locali e sapori internazionali, pensata per sorprendere i palati più esigenti.

«Con questa ricetta vogliamo offrire un’esperienza unica, rispettando la tradizione ma osando con un tocco di modernità», racconta Di Virgilio.

Oltre ai panettoni, il laboratorio di Passion Coffee sarà in piena attività per Natale, con una vasta offerta di dolci natalizi: tronchetti di Natale, struffoli, mustacciuoli, rococò e cassate, tutti realizzati con ingredienti di alta qualità e l’immancabile passione che contraddistingue ogni creazione del locale.

Passion Coffee non è solo un luogo dove acquistare dolci, ma un laboratorio di idee che riesce a mantenere viva la tradizione dolciaria campana, adattandola ai gusti moderni.

Per scoprire tutte le delizie natalizie e prenotare il vostro panettone artigianale, visitate il Passion Coffee nella galleria commerciale San Sossio 7.7 a Somma Vesuviana. Un’esperienza di gusto che rende le festività ancora più speciali.

