Somma Vesuviana, Ottica Vesuviana festeggia 50 anni di attività e rinnova lo store

Ottica Vesuviana celebra mezzo secolo di attività a Somma Vesuviana e, per l’occasione, cambia il look del suo store, rendendolo ancora più moderno e confortevole e destinando nuovi spazi ai brand di lusso dei suoi prodotti. L’inaugurazione del negozio, situato in via Antonio Gramsci 6 e completamente ristrutturato, si terrà lunedì 15 settembre alle ore 19:30.

Quella di Ottica Vesuviana è una storia che si intreccia con quella della comunità sommese, diventando nel tempo un vero punto di riferimento per il territorio. Tutto ebbe inizio cinquant’anni fa, quando Vincenzo Foraggio e sua moglie Filly, da poco sposati, decisero di lasciare Roma per trasferirsi a Somma Vesuviana e rilevare l’attività dello zio di Vincenzo.

“Mio padre ci racconta sempre che a spingerlo a fare questo grande passo fu una scena che gli è rimasta impressa: tanti giovani seduti sulle scale del Banco di Napoli, in via Roma, proprio dove sorgeva il negozio di suo zio. Quel luogo, pieno di vita e di entusiasmo, gli fece capire che Somma era un paese pieno di giovani pronti a costruire il proprio futuro. È stato quello il momento in cui ha deciso di aprire qui la sua attività”, racconta la figlia Cristiana, visibilmente emozionata per questo importante traguardo.

Il nuovo store di Via Gramsci.

Tredici anni fa, i figli Antonio, Cristiana, Fabiola e Jessica hanno scelto di dare una nuova impronta all’attività di famiglia, compiendo un vero salto di qualità. E’ nato così il nuovo store in via Gramsci, frutto anche della collaborazione con aziende di alta gamma, con cui lavorano tuttora.

Ottica Vesuviana raggiunge oggi il traguardo dei cinquant’anni, rimanendo un’eccellenza nel settore delle lenti progressive, della contattologia e dei brand di lusso, e accoglie con orgoglio la terza generazione di clienti, che continua a rinnovare, di padre in figlio, l’affetto e la fiducia verso Vincenzo e la sua famiglia.

“Mio padre ci ha sempre insegnato che la vera forza per superare la concorrenza sta nella professionalità, nell’amore per il proprio lavoro e nella cura verso le persone. La priorità non sono i soldi, ma il benessere del cliente e la sua soddisfazione. Questo, per lui e per noi, è il vero segreto del successo”, conclude Cristiana.