Somma, il Gold Lion riapre le porte: tradizione e novità nella storica sede

Somma Vesuviana. Grande attesa per la riapertura del ristorante-pizzeria “Gold Lion”, diretto da Riziero Esposito e sua moglie Carmelina D’ Avino. Inaugurazione domani sera.

Ultimi preparativi in vista della serata di domani, 31 luglio, giorno in cui riaprirà, dopo ventidue mesi di stop, il “Gold Lion”, ristorante-pizzeria di Riziero Esposito situato in via Circumvallazione n. 59, a Somma Vesuviana. L’evento inaugurale avrà inizio alle ore 21.00.

Il “Gold Lion”, storico punto di riferimento per la comunità sommese, riapre i battenti con un locale completamente rinnovato. Dalla sala ampia e luminosa agli arredi chic e sofisticati, ogni elemento è stato pensato per creare un’atmosfera moderna ed elegante, curata nei minimi dettagli e pronta ad accogliere e stupire i clienti. L’anno scorsi Riziero aveva spostato la sede dell’ attività a Via Marigliano, continuando il suo lavoro. Ma ora il Gold Lion torna nella sua sede originaria per un nuovo e brillante inizio.

Anche il menù si presenta profondamente rinnovato. Accanto alle pizze e ai piatti di pesce che hanno reso celebre la cucina di Riziero, si aggiungono nuove proposte culinarie dal gusto contemporaneo, come raffinati crudi di mare e nuove specialità gastronomiche. Un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, elemento che continua a definire l’identità del locale. Tutto questo attraverso l’utilizzo dei prodotti tipici del territorio vesuviano. Inoltre, a completare il menù del Gold Lion ci sono i dolci della moglie Carmelina, vere e proprie delizie fatte in casa che rendono ogni pasto indimenticabile.

Riziero, titolare del ristorante, è particolarmente emozionato e si dice fiero del traguardo raggiunto esclusivamente con le proprie forze. Invita tutti a partecipare all’inaugurazione di domani sera e spera di poter brindare con gli amici e le persone care lo hanno accompagnato e sostenuto in questo percorso: “Sono soddisfatto di ciò che ho realizzato in questi anni e sono pronto a lanciarmi in questa nuova avventura, senza progetti imminenti, ma con tanta voglia di fare”.