A Somma Vesuviana apre “Galleria Commerciale San Sossio 7.7”

Somma Vesuviana. Domani l’inaugurazione di “Galleria Commerciale San Sossio 7.7”, un piccolo angolo per lo shopping nel cuore della città.

“Galleria Commerciale San Sossio 7.7” è il risultato del coraggio e della determinazione di un gruppo di imprenditori che hanno deciso di investire nella città di Somma Vesuviana. Si tratta di un’occasione di sviluppo importante per il territorio sommese che non ha mai avuto una galleria commerciale.

Una novità assoluta quindi quella della “Galleria Commerciale San Sossio 7.7” che a partire da domani, 22 luglio 2023, diventerà realtà nel pieno della zona industriale di Somma Vesuviana. Tutto pronto ormai per domani mattina. Infatti, alle ore 9:00, in via San Sossio, verrà inaugurata l’ampia struttura che avrà al suo interno alcune attività commerciali, una tra tutte i Supermercati Decò, gestita dalla Famiglia Russo, Ayoka, la catena di pet shop dedicata agli amici a quattro zampe, By Nando Evolution e Pepco, il noto brand di abbigliamento e oggetti per la casa.

All’interno della galleria commerciale ci sarà anche un bar, Passion Coffee, un luogo di confort e relax dove rilassarsi davanti ad un buon caffè tra un acquisto e l’altro. Anche il parcheggio è notevolmente grande e spazioso per accogliere al suo interno tutti i clienti. La giornata di domani sarà piena di sorprese per grandi e piccini. Si attende anche la presenza di ospiti importanti. Ma niente spoiler per il momento.