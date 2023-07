Nola, rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: Pasquale Piccolo tra i primi eletti

Riceviamo e pubblichiamo

La scorsa settimana si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola e, nonostante il grande caldo, oltre il 70% degli aventi diritto si è recato ad esprimere le proprie preferenze.

L’Avvocato Pasquale Piccolo ha riportato un significativo successo in termini di consenso personale risultando tra i primi eletti per il quadriennio 2023-26.

“Sono alla prima esperienza consiliare e, prima di tutto desidero ringraziare i 758 Colleghi che mi hanno concesso la loro preferenza con un grazie particolare agli avvocati sommesi che sin dal primo momento hanno sostenuto la mia candidatura. Lo strepitoso risultato elettorale mi sprona ancora di più ad impegnare tutte le mie energie per cercare di risolvere i troppi problemi che affliggono la nostra amata professione.

Ritengo che sia necessario ridare dignità e centralità agli Avvocati all’interno del sistema Giustizia, obbiettivo che può essere raggiunto solo con grande unità di intenti, remando tutti nella stessa direzione e mettendo da parte ogni risentimento personale che ha investito qualche consiglio precedente.

Un augurio quindi a tutti i consiglieri neoeletti e a tutti coloro che pur non eletti hanno dato il loro contributo e con i quali mi auguro possa continuare una collaborazione proficua. Da parte mia, sin da subito, la disponibilità a raccogliere tutte le istanze e le critiche costruttive portandole in seno al Consiglio per renderle quantomeno oggetto di discussione.”