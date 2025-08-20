Volla, reati ambientali e abusivismo edilizio: controlli serrati della polizia locale

Riceviamo e pubblichiamo

A seguito normali giri di controlli predisposti per la prevenzione e repressione di reati contro l’ambiente e l’abusivismo edilizio in questo periodo di agosto 2025 gli uomini

del locale Comando della Polizia Locale, su espressa disposizione del Comandante Ten. Col. Formisano dott. Giuseppe, hanno provveduto a controllare una nuova costruzione al centro della Città.

La stessa risultava in difformità ai titoli rilasciati in quanto le cubature permesse dai titoli rilasciati erano superiori a quanto autorizzato e la stessa costruzione presentava profili

di criticità del realizzato sul piano edilizio-urbanistico. Si procedeva quindi ad inoltrare notizia di reato con sequestro all’autorità giudiziaria competente

I controlli continueranno per tutto il mese di agosto.