Nasce l’Officina Digitale: con DAC e Leonardo per il futuro della filiera aerospaziale campana

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 30 Aprile il taglio del nastro presso “Città della Scienza”- Start alle 9,30

Il Distretto Aerospaziale della Campania e Leonardo presentano l’Officina Digitale, una nuova infrastruttura strategica dedicata alla trasformazione digitale della filiera aerospaziale, al rafforzamento delle competenze industriali e al sostegno delle PMI innovative.

L’evento si terrà giovedì 30 aprile, con inizio alle ore 9:30, presso la sede del DAC a Città della Scienza, Napoli, e rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per il sistema aerospaziale campano e nazionale.

Per la prima volta, un Distretto aerospaziale e un grande gruppo industriale danno vita a un’iniziativa congiunta che mette in connessione due laboratori “gemelli”: l’Officina Digitale del DAC e la struttura realizzata da Leonardo nell’ambito del progetto Nemesi a Pomigliano d’Arco. Un modello innovativo di collaborazione tra grande industria, piccole e medie imprese, ricerca applicata e formazione, pensato per accompagnare la filiera verso i nuovi scenari della manifattura aerospaziale avanzata.

L’Officina Digitale nasce come luogo operativo, dimostrativo e formativo, capace di offrire alle imprese accesso concreto a tecnologie, competenze e strumenti legati alla digitalizzazione dei processi produttivi. Digital twin, reverse engineering, design review, cybersecurity, supply chain evoluta, tecnologie 4.0 e nuovi modelli di progettazione saranno al centro di un percorso destinato a rafforzare la competitività del comparto aerospaziale campano.

L’iniziativa assume un valore strategico per la Campania, regione che esprime una delle filiere aerospaziali più dinamiche del Paese. L’Officina Digitale consentirà infatti di favorire il trasferimento tecnologico, sostenere la crescita delle PMI, creare nuove opportunità di collaborazione industriale e formare giovani talenti con competenze immediatamente spendibili nei settori più avanzati dell’aerospazio.

Alla presentazione, coordinata da Paolo Bellomia del DAC, interverranno Luigi Carrino e Maurizio Rosini per il Distretto Aerospaziale della Campania, Giuseppe Gallo per Leonardo Infrastrutture, Danilo Cannoletta per Leonardo Nemesi & Digitale, insieme a rappresentanti di aziende e partner tecnologici della filiera, tra cui Cadland, Dassault, Zeiss, 3DNA, CMD e Leonardo S&T.