mercoledì, Aprile 29, 2026
19.2 C
Napoli
scrivi qui...
Attualità
tempo di lettura:1 min
207

Nasce l’Officina Digitale: con DAC e Leonardo per il futuro della filiera aerospaziale campana

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 30 Aprile il taglio del nastro presso “Città della Scienza”- Start alle 9,30

 

Il Distretto Aerospaziale della Campania e Leonardo presentano l’Officina Digitale, una nuova infrastruttura strategica dedicata alla trasformazione digitale della filiera aerospaziale, al rafforzamento delle competenze industriali e al sostegno delle PMI innovative.

L’evento si terrà giovedì 30 aprile, con inizio alle ore 9:30, presso la sede del DAC a Città della Scienza, Napoli, e rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per il sistema aerospaziale campano e nazionale.

Per la prima volta, un Distretto aerospaziale e un grande gruppo industriale danno vita a un’iniziativa congiunta che mette in connessione due laboratori “gemelli”: l’Officina Digitale del DAC e la struttura realizzata da Leonardo nell’ambito del progetto Nemesi a Pomigliano d’Arco. Un modello innovativo di collaborazione tra grande industria, piccole e medie imprese, ricerca applicata e formazione, pensato per accompagnare la filiera verso i nuovi scenari della manifattura aerospaziale avanzata.

L’Officina Digitale nasce come luogo operativo, dimostrativo e formativo, capace di offrire alle imprese accesso concreto a tecnologie, competenze e strumenti legati alla digitalizzazione dei processi produttivi. Digital twin, reverse engineering, design review, cybersecurity, supply chain evoluta, tecnologie 4.0 e nuovi modelli di progettazione saranno al centro di un percorso destinato a rafforzare la competitività del comparto aerospaziale campano.

L’iniziativa assume un valore strategico per la Campania, regione che esprime una delle filiere aerospaziali più dinamiche del Paese. L’Officina Digitale consentirà infatti di favorire il trasferimento tecnologico, sostenere la crescita delle PMI, creare nuove opportunità di collaborazione industriale e formare giovani talenti con competenze immediatamente spendibili nei settori più avanzati dell’aerospazio.

Alla presentazione, coordinata da Paolo Bellomia del DAC, interverranno Luigi Carrino e Maurizio Rosini per il Distretto Aerospaziale della CampaniaGiuseppe Gallo per Leonardo InfrastruttureDanilo Cannoletta per Leonardo Nemesi & Digitale, insieme a rappresentanti di aziende e partner tecnologici della filiera, tra cui CadlandDassaultZeiss3DNACMD e Leonardo S&T.

Con l’Officina Digitale, il DAC e Leonardo inaugurano una nuova fase di collaborazione industriale e tecnologica, ponendo la Campania al centro di un processo di innovazione che guarda al futuro dell’aerospazio nazionale ed europeo.

 

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Operaio morto ad Acerra, Auriemma alza la voce: “Non sono fatalità, regole certe per i lavoratori”

0
“Un’altra morte sul lavoro colpisce Acerra e lascia sgomenta...
Politica

Ottaviano, la corsa si accende: comitati aperti e tour nei quartieri

0
OTTAVIANO – La campagna elettorale entra nella fase più...
Cronaca

Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate

0
Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa'...
Avvenimenti

Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania

0
Riceviamo e pubblichiamo   Il 9 e 10 maggio casting live...
Avvenimenti

Casoria, inaugurato il Parco dello Sport Carlo Acutis e il campo dedicato a Santo Romano

0
Riceviamo e pubblichiamo   Casoria celebra lo sport e la memoria:...

Argomenti

Politica

Operaio morto ad Acerra, Auriemma alza la voce: “Non sono fatalità, regole certe per i lavoratori”

0
“Un’altra morte sul lavoro colpisce Acerra e lascia sgomenta...
Politica

Ottaviano, la corsa si accende: comitati aperti e tour nei quartieri

0
OTTAVIANO – La campagna elettorale entra nella fase più...
Cronaca

Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate

0
Svolta nella tormentata vicenda del Grand Hotel 'La Sonrisa'...
Avvenimenti

Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania

0
Riceviamo e pubblichiamo   Il 9 e 10 maggio casting live...
Avvenimenti

Casoria, inaugurato il Parco dello Sport Carlo Acutis e il campo dedicato a Santo Romano

0
Riceviamo e pubblichiamo   Casoria celebra lo sport e la memoria:...
Avvenimenti

Nola, Festa dei Gigli: svelato il manifesto 2026 ed il nuovo regolamento per l’assegnazione 2027

0
Riceviamo e pubblichiamo   Chiarezza, regole certe e tutela della tradizione....
Comunicati Stampa

San Gennaro Vesuviano, si conclude “Res Publica”: tre giovani si aggiudicano un viaggio al Parlamento Europeo di Bruxelles

0
Riceviamo e pubblichiamo   Si è concluso con entusiasmo, partecipazione e...
Politica

Somma al voto, esclusioni e rinunce: il PD risponde alla coalizione di Granato

0
Riceviamo dal Pd e pubblichiamo In riferimento al documento sottoscritto...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania
Articolo successivo
Il Castello delle Cerimonie è ufficialmente di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996