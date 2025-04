Violenze in famiglia, un 52enne di Casalnuovo spedito in carcere

Un’operazione dei Carabinieri di Sant’Arpino, in provincia di Caserta, ha portato all’arresto di un uomo di 52 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. La misura è scattata al termine di un’indagine per maltrattamenti in famiglia, reato punito dall’articolo 572 del codice penale, che tutela la libertà e l’integrità fisica e psichica dei familiari conviventi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime – alcuni componenti del nucleo familiare dell’arrestato – avrebbero subito comportamenti violenti e vessatori protrattisi per un arco temporale significativo. Le segnalazioni, inizialmente arrivate alle forze dell’ordine hanno trovato conferma in sopralluoghi, dichiarazioni testimoniali e referti medici attestanti lo stato di ansia e le contusioni riportate dalle persone offese.

L’ordinanza di esecuzione per la carcerazione ha preso in esame non solo la gravità dei fatti ma anche l’assenza di spiragli per una riabilitazione domiciliare: il giudice ha infatti ritenuto necessaria la detenzione in carcere quale strumento esclusivo per interrompere il ciclo di violenza. Subito dopo l’arresto, avvenuto in modo pacifico nella casa di Casalnuovo, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Il caso solleva nuovamente il tema della prevenzione dei maltrattamenti familiari: associazioni e fondazioni attive sul territorio provinciale ricordano l’importanza di segnalare tempestivamente ogni forma di abuso e di ricorrere a servizi di mediazione familiare e di tutela legale. In molti comuni, sono stati istituiti sportelli anti-violenza e numeri verdi gratuiti che offrono ascolto psicologico e assistenza legale alle vittime.

Mentre il 52enne attende l’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Nola, le istituzioni locali confermano l’impegno a rafforzare le attività di sensibilizzazione sui reati domestici, coinvolgendo scuole, centri anziani e centri di aggregazione giovanile. Solo attraverso un sistema integrato di protezione e supporto sarà possibile prevenire nuove tragedie familiari e garantire un futuro più sereno alle famiglie vulnerabili.