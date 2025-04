App Unico Campania KO da 18 giorni: caos e disagi per gli abbonati

Riceviamo e pubblichiamo:

Unico Campania, app fuori uso dal 30 marzo: abbonati sul piede di guerra “Abbiamo pagato per un servizio che non funziona”.

Disagi infiniti per gli utenti della app di Unico Campania. Dall’ormai lontano 30 marzo, data nella quale il consorzio comunicava l’interruzione del servizio, nulla è cambiato e gli abbonati si trovano a dover elemosinare tutti i giorni i passaggi attraverso i tornelli dei vari mezzi di trasporto.

A questo si aggiunge anche il comportamento di alcuni addetti al servizio della Linea 1 dell’Anm che, invece di agevolare il transito di quanti hanno regolarmente pagato l’abbonamento, dicono di non conoscere il problema e cercano di spingere l’utente ad acquistare di nuovo il biglietto per accedere alle corse da Piazza Garibaldi.

Questo continuo scaricabarile del personale addetto alle varie stazioni e autobus sul Consorzio Unico Campania rende più difficile la vita di chi vorrebbe viaggiare dopo aver regolarmente pagato l’abbonamento. Non va meglio quando si chiede assistenza ai vari punti Unico Campania: “Non è colpa nostra” la risposta scontata ed irritante del personale presente.

Intanto tutto tace. Chi risponde al numero verde si limita a dire che stanno lavorando per riparare il disservizio. Dopo 18 giorni tutto è ancora fermo al 30 marzo e non vengono fornite indicazioni su come comportarsi per viaggiare quando ci si trova di fronte di addetti ai controlli che non sono dotati di buonsenso.

Il triste scenario offerto nei giorni nei quali, con una città piena di turisti, nessuno mette fretta ad un Consorzio che continua ad incassare regolarmente i pagamenti di quanti entrano nella app nella quale non è segnalato il disservizio e lascia poi l’utente alla discrezione del controllore di turno per poter usufruire del servizio regolarmente acquistato.