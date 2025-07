Ottaviano, al via l’evento “Vesuvio e’Nott – Trent’anni di Parco e Cultura”

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione del trentennale dalla nascita del Parco Nazionale del Vesuvio (5 giugno 1995 – 2025), l’APS di Guide Turistiche “I Vesuviani”, insieme a Umberto Massimiliano Saetta – già Guida del Parco,– promuove un ciclo di tre escursioni serali culturali, nel cuore del Somma-Vesuvio, tra natura, sostenibilità e conoscenza.

“Vesuvio e’Nott – Trent’anni di Parco e Cultura” è il titolo dell’iniziativa che prenderà il via sabato 2 agosto, con partenza dal Rifugio Imbò (Ercolano, via Osservatorio), fino a raggiungere il Piazzale Ottaviano a quota 1050 metri, punto panoramico d’eccellenza affacciato sulla Valle dell’Inferno.

Tre serate – 2, 10 e 16 agosto – che coniugano l’esperienza escursionistica con performance teatrali, racconti mitologici e approfondimenti scientifici, in un format collaudato che punta a valorizzare il territorio attraverso una fruizione culturale e sostenibile dei sentieri del Parco.

Guidati da esperte e sapienti Guide Vulcanologiche e Guide ufficiali del Parco, gli escursionisti esploreranno il sentiero sul fianco del Vesuvio alla scoperta della storia dei luoghi, tra piante pioniere, minerali affioranti e giovani rocce.

E per il 2 agosto, una sorpresa eccezionale: la partecipazione di Daniele Ciniglio, attore e comico noto per la sua verve e la sua simpatia, vesuviano doc ma conosciuto in tutta Italia.

«Celebrare trent’anni del Parco significa ricordare il lungo cammino che ha trasformato il Vesuvio da luogo di abbandono e degrado a scrigno di biodiversità e patrimonio ambientale protetto – spiegano gli organizzatori –. Noi c’eravamo, sulle pendici e nei sentieri, giorno e notte, in ogni stagione, e vogliamo continuare a raccontare e proteggere questa montagna che è parte viva della nostra storia e identità.»

Il programma delle serate:

Sabato 2 Agosto

A chiudere la camminata guidata, la performance dell’attore teatrale Daniele Ciniglio: un monologo originale, tra ironia e riflessione, dedicato ai vesuviani e alla loro terra. Nessuna amplificazione, solo voce e gesti sotto le stelle.

Domenica 10 Agosto

In occasione della Notte di San Lorenzo, si ripropone lo storico evento nato nei primi anni 2000, tra i primi appuntamenti culturali del neonato Parco. Un momento magico, alla ricerca delle stelle cadenti nella suggestione notturna del Vesuvio.

Venerdì 16 Agosto

Serata conclusiva con il professor Paolo Palma, astro-divulgatore: un viaggio tra costellazioni, miti e leggende celesti, per conoscere il cielo sopra il cratere e riscoprire il fascino dell’astronomia antica.

L’intero evento è PLASTIC FREE: è richiesto ai partecipanti di evitare bottiglie monouso e prodotti usa e getta, preferendo borracce e bicchieri personali. Ogni escursionista è invitato a portare con sé un bicchiere da casa, per poter degustare i vini vesuviani, accompagnati da taralli napoletani, offerti dagli organizzatori al termine della camminata.

Inoltre, per limitare l’impatto ambientale, i gruppi saranno a numero chiuso e l’illuminazione personale dovrà essere a bassa potenza per non disturbare la fauna.

Info e prenotazioni

📍Partenza: Rifugio Imbò, Via Osservatorio, Ercolano

Orario: Tramonto

Costo 2 Agosto: Adulti €25, minorenni €10, bambini sotto i 10 anni gratis

Costo 10 e 16 Agosto: Adulti €20, minorenni €10, bambini sotto i 10 anni gratis

Info: +39 335 584 2706



Prenotazioni WhatsApp: 393 242 0995 – 392 175 7658 – 335 584 2706