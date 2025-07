Marigliano, tolleranza zero sulle strade: multata ditta rifiuti e tolte patenti

Proseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia Locale di Marigliano, anche a ranghi ridotti. Il fine settimana è stato caratterizzato da un’intensa azione su più fronti: domenica si è registrato un intervento in via Masseria Spadella, dove è stato effettuato un sequestro di rifiuti a seguito di una segnalazione gestita congiuntamente ai Vigili del Fuoco.

Parallelamente, gli agenti hanno continuato a presidiare il territorio con posti di blocco dedicati al contrasto dell’uso del cellulare alla guida. Numerose le infrazioni rilevate e diverse le patenti sospese nell’ambito di un’attività che conferma l’impegno costante nel garantire sicurezza stradale.

L’azione della Polizia Locale, però, non si è limitata al solo ambito viabilistico. Nella mattinata odierna, in collaborazione con i tecnici dell’Ufficio Ambiente, è stata accertata una grave inadempienza da parte della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti. In particolare, non è stato effettuato il ritiro di carta e cartone, con conseguente sanzione da 2.000 euro comminata dagli uffici competenti.

Secondo quanto dichiarato, il comandante Nacar ha ribadito l’intenzione di procedere con fermezza contro ogni condotta omissiva o irregolare nella gestione dei rifiuti. La situazione, definita critica, riguarda non soltanto la zona di Pontecitra ma l’intero territorio comunale, dove si sta registrando un collasso del servizio.

L’attenzione resta alta: la Polizia Locale continua ad agire su tutti i settori, dimostrando un presidio costante e una strategia di controllo a tutto campo per fronteggiare criticità ambientali e garantire il rispetto delle norme su strada e territorio.