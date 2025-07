Lavoro, ancora un incidente: a Portici operaio colpito da palo metallico

PORTICI. Mattinata di paura a Portici per un grave incidente sul lavoro verificatosi in via Cellini, intorno alle ore 8. Un lavoratore edile di 58 anni, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un edificio, è rimasto seriamente ferito dopo essere stato colpito da un palo metallico.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava utilizzando un montacarichi elettrico a palo, azionandolo tramite il telecomando, quando il dispositivo si è improvvisamente ribaltato. Il palo dell’elevatore, non adeguatamente ancorato al suolo, ha colpito violentemente l’operaio, procurandogli lesioni significative al braccio, alla mano e all’avambraccio.

Subito allertati, i soccorritori del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure all’uomo e trasferendolo in codice rosso presso il reparto di chirurgia dell’Ospedale del Mare, dove si trova ora ricoverato.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Portici, i tecnici dell’ASL competente e una squadra dei Vigili del Fuoco. Le prime verifiche tecniche hanno evidenziato che il palo dell’elevatore non risultava correttamente ancorato, elemento che sarà centrale nelle indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con i sindacati che da tempo sollecitano controlli più stringenti e formazione adeguata per prevenire simili tragedie.