Valeria Ciarambino: “Apprezzo e condivido l’appello dei vescovi campani agli elettori”

Riceviamo e pubblichiamo

«Apprezzo e condivido pienamente l’appello dei vescovi della Campania agli elettori con l’invito a recarsi alle urne, vista la crisi democratica in atto, ma anche il monito ai candidati alle Regionali affinché abbiano coraggio, coerenza e visione per il futuro della nostra terra – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale – Tutti tratti che ho provato a portare nella mia azione politica anche grazie alle tante iniziative condivise con i rappresentanti della Chiesa e del mondo cattolico: dalla legge sulla famiglia, all’attenzione agli ultimi e ai più fragili, al supporto a progetti dedicati a minori ed anziani.

In Campania la Chiesa è più che mai viva e operosa, anche attraverso tante realtà associative che con la loro presenza si fanno ascolto, mani, orecchie attente. Realtà ricche di competenze e conoscenza, oltre che di visione, di cui come politici dobbiamo farci carico. Auspico che si continui sulla strada della collaborazione istituzionale e sostanziale con chi come il mondo cattolico mette il bene delle persone al primo posto e ha un’attenzione costante nel cogliere i bisogni delle comunità.

Finora questa collaborazione ci ha permesso di raggiungere risultati importanti e personalmente, se farò ancora parte delle istituzioni, continuerò a lavorare in piena sinergia con un mondo da cui provengo e al quale sento di appartenere. Ci attendono sfide importanti, anche con riguardo a temi che toccano la coscienza delle persone e questioni etiche su cui occorrerà abbandonare gli ideologismi e saper rispettare tutte le sensibilità».