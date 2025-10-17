Fico presenta la sua lista: c’è l’ex ministro, salta l’ex capitano del Napoli

Roberto Fico ha ufficializzato la squadra che lo accompagnerà nella corsa per le prossime elezioni regionali. Una lista costruita attorno a valori come la legalità, la solidarietà e la sostenibilità, con l’obiettivo di rappresentare la società civile e le energie positive dei territori campani.

Per ogni provincia, il candidato del centrosinistra ha scelto figure radicate nel tessuto sociale e impegnate quotidianamente sul campo. A Napoli, il capolista sarà Giovanni Russo, direttore della Masseria Ferraioli di Afragola, il più grande bene confiscato alla criminalità organizzata nella provincia, oggi simbolo di riscatto e innovazione sociale. A Salerno, scende in campo Alfonso Annunziata, avvocato e fondatore dell’ANPI di Scafati, noto per il suo impegno antifascista e la difesa dei diritti civili. A Caserta, la lista sarà guidata da Virginia Anna Crovella, storica attivista dell’ex Canapificio e operatrice sociale impegnata nell’accoglienza dei rifugiati. Ad Avellino, la rappresentanza sarà affidata a Maria Laura Amendola, esponente dell’associazione “Don Tonino Bello”, da anni attiva nei progetti di inclusione e volontariato. Infine, a Benevento, il capolista sarà Francesco Fiorillo, giovane amministratore e promotore di iniziative culturali e ambientali nel Sannio.

La squadra si completa con nomi legati al mondo delle istituzioni e dell’associazionismo: Nino Simeone e Carlo Migliaccio, consiglieri comunali napoletani; Roberto Bozzaotre, vicesindaco di Capri; Salvatore Simioli, ex presidente di Arcigay Napoli; Rossella Solombrino, segretario nazionale del Movimento Equità Territoriale; Alfonso Longobardi, già consigliere regionale; Giuseppe Ferrara, manager della società di ingegneria Kineton; Cristian Cutino, giovane blogger sostenuto da Alfonso Pecoraro Scanio; Enzo Varriale, di area centrista; Luigi Famiglietti, ex parlamentare riformista; e Valentina Ercolino, già candidata alle comunali di Napoli.

Tra i volti più attesi, anche Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, che tuttavia non figurerà ufficialmente nella lista ma affiancherà Roberto Fico come testimonial della sua campagna, simbolo di passione, sportività e radicamento nel territorio. Almeno ancora, visto che oggi è in programma un incontro tra il candidato presidente e l’ex calciatore azzurro che provare a convincerlo in extremis.

Una squadra eterogenea e coesa, che punta a unire esperienze civiche e competenze amministrative per offrire alla Campania un progetto politico credibile, pulito e vicino alle comunità.