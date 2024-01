Va con la scacciacani a rapinare supermercato, si ribellano e lo fanno arrestare

PORTICI – Un uomo è stato arrestato per la tentata rapina ai danni di un supermercato in via San Cristoforo a Portici. L’ episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco prima della chiusura.

L’uomo – secondo le testimonianze di chi era sul posto – avrebbe minacciato con una scacciacani il personale dell’esercizio per poi essere fermato da alcune persone presenti nel supermercato che hanno dato l’allarme ai Carabinieri. Una volta sul posto, i militari della locale stazione hanno stretto le manette ai polsi dell’uomo.

A darne notizia è il consigliere comunale Francesco Portoghese: “Ho ricevuto la notizia da una persona presente sul posto e, dal momento che è a conoscenza delle mie battaglie sulla micro e macro criminalità, mi ha segnalato questo episodio. Va apprezzato il coraggio di alcuni cittadini e di persone presenti nel supermercato che hanno reagito per difendersi. In questa occasione, rinnovo al Prefetto e al Questore di Napoli l’invito a rafforzare con più uomini il commissariato di Ps e la stazione locale dei Carabinieri. Anche il sindaco Vincenzo Cuomo sta lottando da tempo per chiedere maggiori controlli nella nostra città”.