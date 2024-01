Rifiuti, protesta non si ferma: code agli Stir e mezza provincia al collasso

Anche nella giornata di domenica e stamattina lunghe code di camion di rifiuti, in attesa di scaricare, fermi davanti agli impianti Stir per il trattamento dell’immondizia di Tufino e Giugliano, in provincia di Napoli. Continua l’agitazione dei dipendenti della Sapna, la società di gestione degli impianti che si oppongono al possibile ingresso di privati nel capitale sociale. Gli autisti dei camion sono costretti ad attese di molte per ore, anche di notte. E c’è il rischio del riesplodere di un’emergenza rifiuti qualora la situazione non si sbloccasse. Si attende per i prossimi giorni un incontro per cercare di trovare una soluzione a livello istituzionale.

“Siamo alle solite. Tutti ci stiamo impegnando di più per migliorare la pulizia della città, ma capita sempre qualcosa che ci fa tornare indietro. Lo sciopero dei dipendenti Sapna sta impedendo di fatto lo sversamento dei rifiuti nello stir di Tufino (gestito proprio dalla società di città metropolitana SAPNA). Ad Ercolano potremmo avere delle difficoltà. È assurdo e vergognoso che nonostante gli sforzi delle persone perbene di Ercolano, siamo costretti a pagare per responsabilità altrui (già bastano le nostre…)” ha dichiarato il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino di Casoria Raffaele Bene: “È una protesta scriteriata quella che purtroppo lascerà rifiuti in strada in questo weekend in gran parte della provincia. Scriteriata ovviamente non per le motivazioni che sono tutte legittime ma per le modalità visto che si è prolungata ben oltre i giorni annunciati dalle organizzazioni sindacali.

Non posso che associarmi alle rimostranze degli altri colleghi sindaci che vedono le loro città sporche per l’impossibilità di conferire nello stir di Tufino. Le legittime manifestazioni di protesta non possono in maniera deliberata provocare rischi igienico-sanitari in un’area così densamente abitata. Auspicando un immediato intervento della Prefettura chiediamo ai cittadini di limitare al minimo il conferimento e di avere pazienza anche per le prossime ore scusandoci per un disagio del quale ogni Comune è vittima al pari della collettività che rappresenta”.