Va al pronto soccorso con ferite da taglio e polmone perforato e aggredisce i medici

Altra aggressione ai danni del personale medico. Questa volta è accaduto all’ospedale Maresca di Torre del Greco, al pronto soccorso.

Ieri sera un uomo di Ercolano è arrivato in ospedale con una ferita di arma da taglio e, stando a quanto raccontato da “Nessuno Tocchi Ippocrate” il 43enne non era in ottime condizioni. Ferito ben sei volte alla schiena con perforazione di un polmone e colpito alla nuca con un martello, il paziente ha iniziato ad distruggere tutto quello che aveva a tiro e ad aggredire il personale medico, in particolare un’operatrice sanitaria colpendola al volto.

La donna è stata poi medicata dal resto del personale del pronto soccorso, mentre l’uomo è stato bloccato e portato in sala operatoria per le ferite riportate.

Non è chiaro il motivo per cui il paziente abbia improvvisamente perso la pazienza, ciò che conta adesso è la forte lamentela dei medici del Maresca che hanno nuovamente denunciato la mancanza del canonico drappello di Polizia.

