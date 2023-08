Torre del Greco, ecco a che punto sono i lavori dopo il crollo del palazzo

A Torre del Greco sono ufficialmente iniziati i lavori edili dopo che lo scorso 16 luglio un palazzo era improvvisamente crollato.

Dopo quasi un mese da quel drammatico evento che per fortuna non ha lasciato vittime, ora sono in corso i lavori per permettere alle persone evacuate di rientrare nelle proprie case. Dopo il crollo, infatti, l’amministrazione comunale aveva deciso di dare il via a lavori di riqualificazione di alcuni palazzi limitrofi a rischio.

L’obiettivo è terminare i lavori entro la fine della prossima settimana: nonostante non si tratti di lavori semplicissimi, il sindaco di Torre Mennella ha spiegato che è fondamentale permettere a tutte le persone che attualmente vivono in alcuni hotel di ritornare alla normalità.

Proprio questa mattina sono state posizionate le prime transenne per creare un passaggio pedonale tra i palazzi e si spera, nonostante le tempistiche, di completare i lavori il prima possibile.

