Somma Vesuviana , ok al progetto Parco Urbano in via G.Cesare

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Somma Vesuviana.

A Somma Vesuviana 1.935.000 euro – nascerà il Parco Urbano nei pressi dell’area archeologica con all’interno una nuova Scuola Materna.

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Approvato il progetto definitivo anche per la realizzazione della Nuova Scuola Materna che nascerà all’interno del Parco Urbano, nei pressi dell’area archeologica in Via Giulio Cesare. Somma, finalmente avrà un grande Parco Urbano ed una nuova Scuola Materna dotata di innovative tecnologie”.

“Un vero tour de force sulle scuole finalizzato al rinnovo dell’edilizia scolastica a Somma Vesuviana. La Giunta ha approvato anche il progetto definitivo denominato DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA COSTANTINOPOLI E RICOSTRUZIONE CON DELOCALIZZAZIONE ALLA VIA GIULIO CESARE NEL PARCO URBANO. Un progetto innovativo ed importante. Somma Vesuviana avrà il Parco Urbano in Via Giulio Cesare che sarà dunque collegato all’area archeologica della Villa Romana Augustea. All’interno del Parco Urbano, immersa nel verde avremo la nuova Scuola Primaria, bella e dotata di tutte le nuove tecnologie ed in un contesto naturalistico davvero unico. Parco Urbano e scuola saranno con i fondi, ben 1.935.651,07, del PNRR New Generation”. Lo ha annunciato adesso Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.